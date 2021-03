Lukijalta: Dendrologian seura ei hyväksy Lappeenrannan arboretumin kokonaisuuden hävittämistä

Dendrologian seura oli vuonna 1979 tukemassa Lappeenrannan arboretumin perustamista. Kun sen toteutus on edennyt tähän asti suunnitelmien mukaisesti, olisi mielestämme suuri vahinko, jos jo tehty työ osittain menetetään.

Lappeenrannan kaupungin taloudellinen panostus on kuluneiden 40 vuoden aikana ollut merkittävä. On arvioitu, että yksittäisen puun arvo rakennetussa ympäristössä on tuhansia euroja. Kaupunkipuun istuttaminen maksaa keskimäärin 3 500 euroa. Kun koko tuotantoketju lasketaan 40 vuoden ikään, on panostettu hinta huomattavasti korkeampi.

Tuotantokustannuksiakin tärkeämpää on kaupunkilaisten kokemukset arboretumpuistosta virkistysalueena, visuaalisessa ja henkisessä mielessä. Se on kaikille kaupunkilaisille suunnattu avoin, ilmainen, rentouttava ja vapaasti saavutettava virkistysalue.Lappeenrannan koululaiset ovat tehneet alueelle istutustöitä.

Dendrologisessa mielessä luonnonvarainen puuvartislajisto Lappeenrannan alueella on niukka, joten arboretum antaa oivan esimerkin siitä monimuotoisuudesta, mitä puistoissa ja puutarhoissa voi kasvattaa.

Itäisen sijaintinsa vuoksi Lappeenrannan arboretumpuiston 40-vuotinen historia mahdollistaa puuvartiskasvien pitkäaikaisen kestävyyden arvioinnin. Ja mitä tärkeintä, arboretumpuisto on nykyisellään kokonaisuus, jota ei pidä hävittää.

Dendrologian Seura ei aseta vastakkain arboretumpuisto ja liikuntarakentamista.

Molemmat toiminnat ovat erittäin hyödyllisiä. Seura esittää, että liikuntarakentaminen tehdään toisaalle.

Katja Uski

Dendrologian seuran puheenjohtaja