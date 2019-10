Lukijalta: On hämmästyttävää, kuinka päättäjiltä löytyy rahaa "kansiareenaan", mutta vanhusten- ja sairaidenhoitoon ei mistään

Poliittiset päättäjät, niin eduskunnassa kuin kunnanvaltuustoissakin, joutuvat tekemään "kipeitä" päätöksiä aina silloin, kun kysymyksessä on oma etu, puolueen etu tai sidosryhmien etu ja kun vastassa on kansalaisten etu. Aina silloin tällöin kuulee varsinkin tutkijoiden taholta, että kysymys on arvovalinnoista, vaikka päättäjät inttävät, että kysymys on rahasta.

On hämmästyttävää, kuinka lappeenrantalaisilta päättäjiltä löytyi rahaa "kansiareenaan", mutta kun vanhustenhoito ja sairaidenhoito tarvitsevat rahaa, niin sitä ei tunnu löytyvän mistään. Kun lappeenrantalaisilta päättäjiltä kysyttiin Armilan terveyskeskuksen säilyttämisestä, heiltä kuultiin väite, ettei Lappeenrannalla ole mitään tarvetta säilyttää sitä. Poliittisille päättäjille ei näytä riittävän, että niin keskussairaalan kuin Armilan työntekijät ja toimihenkilöt maksavat kiltisti kaikki vero- ja taksamaksut Lappeenrannan kassaan, vaikka Eksoten toiminnan kustantaa myös siihen liittyneet kunnat.

Hieman ihmetyttää, kuinka Armilan lopetusta puoltavien taholta väitetään, että Armila-kysymyksellä politikoidaan. Ainakin meille lauritsalalaisille Armilan sairaalan säilyttäminen on oikeutettu asia, sillä loppuihan meiltä terveyskeskus, joka sisäilmaongelmien johdosta lakkautettiin ja tilalle rakennettiin hyvinvointikeskus, jossa ei enää toimi juuri mitään varsinaista terveyskeskustoimintaa.

Nämä kaikki ovat jatkoa Lauritsalan pakkoliitoksesta suuruudenhupsuutta sairastavaan Lappeenrantaan. Niin poliittiset päättäjät kuin virkamiehetkin ovat huonosti lukeneet sen, mitä niin perustuslaissa kuin kaikissa kansalaisten oikeuksia määrittävissä laeissa, sanotaan. Aina kun tehdään terveydenhuoltoa koskevia päätöksiä, pitäisi olla päivänselvää se mitä perustuslain 19§ määrittää.

Matti Räsänen, Lappeenranta