Lukijalta: Allekirjoittamaton sopimus on vessapaperin arvoinen

Vähitellen Eksoten häikäilemätön toiminta paljastuu. Entinen toimitusjohtaja Pentti Itkonen, entinen hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen ja nykyinen terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula ovat väittäneet useita kertoja, että kaikki Eksoten toiminta on lakisääteistä ja paukuttivat henkseleitä sillä, miten Eksote pystyy tuottamaan maan parhaat palvelut muita halvemmalla.

Mutta niin ei ole.

Kyseessä on Etelä-Saimaan tietojen mukaan 30 miljoonan euron lisälaskusta. Summa koostuu työntekijöiden vanhoista palkkasaatavista.

Vyyhti on lähtenyt liikkeelle Eksoten perustamisesta vuonna 2010. Silloin eri kuntien työntekijät siirtyivät Eksoten palvelukseen, ja heidän palkkansa piti yhdenmukaistaa.

– Palkkojen harmonisoinnista voidaan sopia paikallisella sopimuksella, ja periaatteessa asiasta sovittiinkin paikallisesti, ja muodollisesti kaikki oli kunnossa, mutta silloin jäi sopimusasiakirja allekirjoittamatta, kertoo Ylen uutisessa entinen Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen, joka toimi juuri tuolloin sosiaali- ja terveyspiirin johtajana.”

Etelä-Saimaan toimituksesta saadun tiedon mukaan vuonna 2011 Eksoten hallituksen puheenjohtaja oli Ilpo Hakula (kok) ja varapuheenjohtajina Taina Lonka (kesk) ja Tuija Nummela (sd)

Mikä on Eksoten toimitusjohtajan hallituksen ja sen puheenjohtajan vastuu?

Nyt tämäkin kuplan syy selviää. Eksote ei ole maksanut työntekijöille kuuluvia palkkoja ja palkkioita. Millään kunnalla ei pitäisi olla varaa sellaiseen.

Laissa ei määrätä organisaation kokoonpanosta, sen tarvitsemista tiloista eikä hankinnoista. Eksoten menoista vajaa puolet on muuta kuin lakisääteistä toimintaa. Paikoin Eksotessa on tyhjäkäyntiä ja tehottomuutta ja toisaalla työntekijöitä on liian vähän.

Erilaisten johtajien suureen määrään, niiden tarvitsemiin tiloihin ja hankintoihin tai niiden myöhentämiseen Eksote ei ole säästötoimiaan kohdentanut. Sitähän se ei tee, jotta saisi vuosittain kiristää kunnilta lisää itselleen toimintamenoja.

Säästäminen ei Eksotea näytä kiinnostavan. Se ei käy, että kaikki muut kunnan toimialat pysyvät budjetissaan, mutta vuosittain Eksote oman budjettinsa ylittää.

Eksoten häikäilemättömyyden maksajia ovat veronmaksajat ja luulen, monen mitta on jo täysi.

Kuntayhtymän on jo vihdoin kyettävä vaatimaan Eksotelta tarkkaa talousseurantaa, tarvittavia säästötoimia ja tiukkaa budjettikuria.

Hannes Ruokokoski (ps)

majuri (evp)

Lappeenranta