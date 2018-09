Lukijalta: Liikennemerkkien osaaminen pitäisi tentata vanhoilta autoilijoilta

On tunnettua, että kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyys pitää päivittää viiden vuoden välein. Pätevyys on voimassa niin kauan kuin ajo-oikeus on voimassa. Käydyt Trafin kurssit voi tarkastaa sähköisestä palvelusta.

On ilmeistä, että päivityksessä käydään läpi myös uudet liikennemerkit. Merkit pitäisi opettaa kaikille vanhoille autoilijoille – eikä kaikkien merkkien kertaus pahitteeksi ole.

Aika ajoin sanomalehdissä on juttuja uusista merkeistä, mutta päivitykseksi se ei riitä. Jos liikennemerkkejä on plus miinus 250, on mahdotonta pysyä mukana, saati että tiedot mitenkään jäsentäisi.

Liikennemerkkien tuntemus on syytä tentata, ne pitää oppia ulkoa kun kertotaulu. Osaaminen on mahdollista tarkastaa sähköisen teknologian avulla. Samalla systeemillä voisi saattaa pyöräilijöille liikennekortin pätevyyden.

Markus Malm, Lappeenranta