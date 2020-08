Lukijalta: Osa-aikatyöstä pitää tehdä houkuttelevampaa

Hyvinvointivaltiona Suomi tarvitsee toimiakseen korkeaa työllisyysastetta. Työelämä on muuttunut ja tulee muuttumaan tulevaisuudessa monella tapaa.

Osa-aikatyön tekeminen voi olla osalle sen tekijöistä haluttu ja tietoinen valinta. Työntekijöiden kannalta osa-aikatyö voi olla keino parantaa työelämän ja yksityiselämän tasapainoa, jolloin vanhemmat voivat viettää enemmän aikaa lastensa kanssa ja pysyä samalla mukana työelämässä.

Osa-aikatyö vaikuttaa myönteisesti työllisyysasteeseen, koska sen odotetaan lisäävän naisten työvoimaosuutta. Toisaalta työnantajat voivat osa-aikatyöntekijöiden avulla mukauttaa resursseja ajoittain vaihtelevaan työvoiman tarpeeseen.

Kaivoin esiin tilastot EU:sta. Vuonna 2018 suurin osa-aikatyöntekijöiden osuus oli Hollannissa 50.1 prosenttia. Mitä Hollannissa tehdään eri tavalla? Seuraavaksi korkeimmat luvut olivat Itävallassa 27.3 prosenttia ja Saksassa 26.8 prosenttia. Näissä kolmessa maassa myös naisten osa-aikatyöllisyys oli korkein. Osa-aikaisesti työskentelevien miesten osuus koko Euroopassa keskimäärin oli 8.7 prosenttia ja naisten 31.3 prosenttia.

15.10.2017 oli Helsingin Sanomissa artikkeli; Osa-aikatyö on monen perheellisen pelastus – Nämä asiat sinun tulee huomioida, jos haluat lyhentää työaikaasi. Artikkeliin oli haastateltu akatemiatutkija Mia Tammelinia Jyväskylän yliopistosta. Tammelin on tutkinut perheen ja työelämän yhteensovittamista. Hän nosti esiin syyt osa-aikaisen työnteon vähäisyydelle: raha ja työkulttuuri: ”Meillä on eurooppalaisittainkin vankka sitoutuminen kokoaikatyöhön, noin 37–40-tuntiseen viikkoon”. ”Keskustelun pitäisi lähteä siitä, että esimiehille ja kaikille työpaikalla tulee ajatus, että on ihan oikein ja sallittua tehdä työtä osa-aikaisena.”

Osa-aikatyö rikkoo totuttua kaavaa ja työntekijä saattaa jopa pelätä reaktioita työpaikallaan, kun hän kertoo toiveistaan. Suomen työmarkkinat toimivat tässä kohtaa jähmeän vanhoillisesti: Joko olet töissä täysipäiväisesti tai olet kokonaan poissa töistä.

Sukupolvi, joka meni töihin pää kainalossa ja vähän verta pierren, on nyt isolta osin poistunut työmarkkinoiltamme. Tutkimusten valossa nuoremmat sukupolvet arvottavat elämässään muitakin asioita tärkeiksi kuin pelkän työn. Tarvitsemme syntyvyyden nostamiseksi Suomessa hiukan muutakin kuin Antti Rinteen oman talkootölväisyn ilman mitään villoja välissä.

Työelämän ja muun elämän yhteensovittaminen on yksi keskeinen yhteiskunnallinen kysymys, joka vaatii politiikalta vastauksia. Osa-aikatyön houkuttelevuuden lisääminen esimerkiksi perustulon ja oppisopimus- tai kisällikoulutuksen avulla voisivat olla ratkaisuja myös tiettyjen alojen työvoimapulaan.

Tapio Arola

kaupunginhallituksen jäsen (kesk), Lappeenranta