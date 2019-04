Lukijalta: Suomalaisten mielestä perussuomalaisten arvopohja oli kohdallaan

Keskustan Juha Sipilä ja kokoomuksen Petteri Orpo heittivät perussuomalaiset hallituksesta, koska arvopohja oli heidän mielestä niin huono. Nyt eduskuntavaalien jälkeen voidaan todeta, että suomalaisten mielestä perussuomalaisten arvopohja oli, on ja tulee olemaan kohdallaan. Asia on helppo perustella.

Maahantulijaryntäyksen aikaan vuonna 2015 Sipilä lupasi kotinsa maahantulijoille. Hän ei ole luvannut koskaan omaa kotiaan suomalaisille kodittomille, joita on lähes 10 000. Perussuomalaisten mielestä pitää huolehtia ensin suomalaisista. Koska arvopohja.

Samaisen maahantulijaryntäyksen aikana Orpo sanoi, että "pakolaisten motiivien arvostelu on rasismia". Sittemmin viranomaiset ovat arvioineet, että suurin osa tulijoista ei tarvitse turvapaikkaa. Näin ollen motiivien arvostelulle on ollut perusteita. Samoin myöhemmin tapahtuneet raiskaukset ja muut epäkohdat ovat antavat perusteet "pakolaisten" motiivien arvostelulle. Orpon arvopohja on valheellinen, mutta perussuomalaisten arvopohja perustuu tosiasioihin.

Ilmastonmuutos on edennyt liki hysterian asteelle. Nyt vaaditaan, että meidän pitäisi vähentää päästöjä paljon enemmän kuin muualla maailmassa. Siitäkin huolimatta, että vaikutuksemme on prosentin kymmenyksen luokkaa. Ja siitäkin huolimatta, että esimerkiksi Kiinassa päästöjen pelkkä kasvu yhden viikon aikana on suurempi kuin Suomen kaikki päästöt yhden vuoden aikana. Perussuomalaisten mielestä kaikkien pitää kantaa vastuunsa. Koska suomalainen arvopohja.

Perussuomalaiset menestyivät eduskuntavaaleissa erinomaisesti. Siihen on yksi syy ylitse muiden: suomalainen, kestävä arvopohja. Ja mikä tärkeintä, se on suomalaisille paras myös tulevaisuudessa.

Reijo Tossavainen, eläkeläinen, Savitaipale