Lukijalta: Uusi matkailukohde lähes keskellä kaupunkia

Viime viikkoina on keskusteltu kaupunkimme vanhoista ja uusista vierailukohteista. Lauantain soihduilla valaistu kävelypolku Karhusaareen oli hieno yksittäinen talvitapahtuma. Karhusaaren laajemmista kesäajan käyttösuunnitelmista oli myös ilo lukea.

Naurissaari kannattaisi myös valjastaa matkailukäyttöön. Saari sijaitsee Sunisenselällä lähellä keskustaa. Sinne voisi kulkea samalla aluksella kuin Karhusaareen. Alus kiertäisi reitin kaupunginlahdelta Karhusaareen, sieltä Naurissaaren kautta Huhtiniemen leirintäalueelle ja takaisin. Yksi pysäkki voisi olla myös Skinnarilan kampuksen viereinen laituri. Mikä olisi mieleenpainuvampaa kuin noutaa kesäkurssin ulkomaalaistaustainen luennoitsija veneellä Kasinon laiturista ja viedä kampuksen kupeeseen?

Venekuljetuksista voisivat vastata esimerkiksi eläköityneet henkilöt, joilla olisi aikaa ja kiinnostusta ihmisiä kierrättää kohteissa. Asian rahoittamiseksi voisi hyödyntää EU-tukia ja osa kustannuksista katettaisiin kaupungin varoista, kuten kaupunginlahden laiturialueellakin tehtiin. Sopiva taho tekisi nettisovelluksen, johon kyytiä tarjoavat voisivat ilmoittaa halukkuutensa itselle sopivina päivinä. Samoin tulisi ilmoittaa montako matkustajapaikkaa veneessä olisi. Lähtölaituri voisi olla Kasinon edessä tai maalaistenlaiturissa mihin kyydin tarjoajat sitoutuvat tulemaan sovittuna aikana. Kuljettajiksi lähtevät henkilöt sopisivat yhteiset taksat ja he toimisivat kevytyrittäjinä.

Naurissaaressa on kaksi bunkkeria, jotka ovat kiinnostavia vierailukohteita. Vaikka sodasta on kulunut jo vuosia, ne sijaitsevat vakaina betonirakennelmina muistuttamassa siitä, mihin maamme varautui sota-aikana. Laituri sekä bunkkerien reuna-alueiden aidoitus olisivat ensitoimet, joilla turvalliset vierailut saareen olisivat mahdollisia. Saari on jo monen paikallisen veneenomistajan retkeilykohde ja bunkkerit puhdistamalla niistä saa mieleenpainuvia vierailukohteita laajemmalle yleisölle.

Tarja Vahtokari-Sahari

kuntavaaliehdokas, kokoomus (sitoutumaton)

Lappeenranta