Lukijalta: Nuoret voivat vaikuttaa omalla valtuustollaan!

Oletko koskaan ajatellut, miten tärkeää nuorten vaikuttaminen on yhteiskunnassa? Entä kuinka vaikeaa vaikuttaminen ylipäätään on?

Nuorten osallisuus yhteiskunnallisissa asioissa on hyvin tärkeää, ja ilman sitä kaupunkimme eivät olisi läheskään yhtä monipuolisia kaikenikäisille ihmisille. Jos sinä saat hyviä ideoita kaupunkisi parantamiseksi, on hyvin vaikeaa tuoda asiaa esiin päättäjien näköpiiriin. Voit toki kokeilla ensimmäisenä sosiaalisia medioita ja oppilaskunnan hallitusta, mutta yleensä asioita ei viedä mitenkään eteenpäin vakavalla näkemyksellä.

Esimerkkejä on satoja, joissa nuoret ovat saaneet vaikuttaa kaupunkiensa toimintaan. Usein vanhemmat ihmiset ajattelevat nuorien vain olevan puhelimillaan ja tekevän “ei-mitään”. Jos nämä vanhemmat näkisivät, millainen maailma olisi ilman nuorten näkemyksiä ja kannanottoa, he haluaisivat saman tien takaisin.

Ilman nuorten ääntä kaupunkimme tapahtumat olisivat puolet huonompia. Aikuisten on yllättävän vaikeaa ajatella nuorille suunnattuja tapahtumia ilman nuorten näkemyksiä ja ideoita.

Tilanteen saa korjattua hyvin pikaisesti vain kutsumalla nuorisovaltuuston kerran kokoon ja pyytämään asiasta lausuntoa. Näin saadaan mahdollisimman suuria ihmismassoja kerralla tiettyihin paikkoihin – pelkästään yhden ikäryhmän näkemyksiä kuuntelemalla.

Nuorisovaltuusto on politiikasta kiinnostuneille nuorille suunnattu ryhmä, jossa kokoonnutaan kerran kuukaudessa ottamaan kantaa ja päätösvaltaa asioihin. Lähes jokaisella kaupungilla on oma nuorisovaltuustonsa, joka auttaa kaupunkien hallituksia päätöksenteoissa. Se on iso osa tapahtumien ja tilaisuuksien tekoa, ja se auttaa myös jokapäiväisessä elämässä: kuinka kaupunkien roskiksia tulisi siivota enemmän tai kuinka nuorisotiloja tarvittaisiin jokaiseen kaupunkiin. Se ei ole itsestäänselvyys eikä kaupunginhallitus voi kaikkea päättää suurien pöytien takaa.

Olen ollut nyt yli puoli vuotta nuorisovaltuustossa enkä kadu sekuntiakaan. Se on ollut hyvin hyödyllinen tapa saada oma ja muiden nuorten ääni kuulumaan, ja olen saanut olla mukana monissa tapahtumissa ja teemapäivissä.

Yhdessä teemme enemmän ja paremmin!

Mimmi Lindström

Lauritsalan koulu, 8E