Lukijalta: Ihminen tukeutuu helpommin miellyttävään uskomukseen, kuin tieteen tarjoamaan lohduttomaan todellisuuteen

Maaliskuussa julkaistiin tutkimus, jonka tulos kertoo nuorten naisten menettäneen uskonsa perinteiseen jumalakäsitykseen. Tulos ei osoita, että tieteellinen näkemys kaikkeuden rakenteesta ja kehityksestä olisi voimistunut. Se kertoo, että yksilölliset uskomukset ovat lisääntyneet.

Elämmekin aikaa, jossa uskomukset syrjäyttävät tieteen ja mielipiteet totuuden. Tieteentekijät kamppailevat elintilasta määrärahoja vähentäviä hallituksia ja uskomuksia levittävää mediaa vastaan. He ovat heikoilla, sillä ihminen tukeutuu helpommin miellyttävään uskomukseen, kuin tieteen tarjoamaan lohduttomaan todellisuuteen.

Tieteentekijä on aina ollut vallan armoilla. Aristoteles (384-322 e.a.a..) oli Aleksanteri Suuren suosikki, mikä takasi hänen asemansa. Monet hänen oppinsa ovat kuitenkin osoittautuneet vääriksi. Oppi maakeskeisestä maailmasta piti pintansa kirkon vallan voimalla yli 1 800 vuotta. Vasta Kopernikus (1473-1543) ja Galilei (1564-1642) määrittelivät maailman aurinkokeskeiseksi. He joutuivat kirkon vainon kohteiksi, koska näkemys oli ehdottoman oikeana pidetyn kirkon opin vastainen.

Myös tiedeyhteisön sisällä uudet näkemykset pyritään usein mitätöimään. Näin kävi Newtonille (1643-1727), joka oivalsi, että kaikki massalliset kappaleet vetävät toisiaan puoleensa. Tämä painovoimana, gravitaationa, tunnettu ilmiö on koko kaikkeuden koossa pitävä voima.

Ajankohtaisin keskustelu liittyy mustiin aukkoihin, alkuräjähdykseen ja ilmaston muutokseen. Musta aukko ei ole aukko, vaan elinkaarensa päässä oleva tähti. Sen tiheys on niin suuri, että edes valohiukkanen, fotoni, ei pääse irtautumaan sen gravitaatiokentästä. Ennen pitkään tähti räjähtää sisäisen paineen vaikutuksesta. Siis, kysymys onkin loppu- eikä alkuräjähdyksestä. Näitä tähtiä on tunnetussa avaruudessa useita. Sama kohtalo odottaa muutaman miljardin vuoden kuluttua myös aurinkoa. Tuntuu lohduttomalta, mutta lohduttomampaa on, että ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen on tuhonnut elämisen edellytykset jo paljon ennen tuota hetkeä.

Asko Munukka, Imatra