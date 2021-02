Lukijalta: Kiusaaminen on aina väärin!

Mielestäni kiusaaminen on väärin, ja siihen täytyy puuttua.

Monesti koulun pihalla näkee kiusaamista, kuten repun varastamista, huutelua ulkonäöstä tai jopa syrjimistä eli porukan ulkopuolelle jättämistä. Kiusaamista tapahtuu henkisesti mutta myös fyysisesti.

Ongelmana on se, että kiusaamista näkyy nykypäivänä kouluissa ja harrastuksissa edelleen. Kiusaamisen takia kiusatut päätyvät pahimmillaan jopa itsemurhaan.

Monet kiusaajat kiusaavat sen takia, että heillä itsellään on huono olla eivätkä he tajua, miltä kiusatusta tuntuu. Oletko sinä ikinä ajatellut, miltä kiusatusta oikeasti tuntuu? Kiusatuista tuntuu ahdistuneelta, ja he voivat pelätä tulla kouluun tai harrastuksiin kiusaamisen takia.

Monilla nuorilla on ulkonäköpaineita, ja he miettivät, mitä pukea päälle, näyttävätkö liian erilaiselta kuin muut tai käyttäytyvätkö eri tavalla kuin muut. Kertooko ulkonäkö ihmisestä mitään?

Kiusattu on yleensä yksinäinen, eikä hänellä välttämättä ole ketään, kenelle kertoa omasta huonosta olostaan. Kiusatulla voi olla ihmisiä ympärillään, joille kertoa, mutta hän ei halua kertoa aikuiselle, koska pelkää, että häntä aletaan kiusaamaan enemmän, jos aikuiset puuttuvat asiaan.

Mielestäni kiusaamisen täytyisi loppua kokonaan. Kukaan ei hyödy siitä, että toista ihmistä kiusataan. Kaikki ihmiset ovat täydellisiä sellaisena kuin ovat. Kaikkia pitäisi kunnioittaa riippumatta siitä, onko eri uskonto tai kulttuuri tai onko erilainen kuin muut. Kaikki ovat tasa-arvoisia, ja se jokaisen tulisi muistaa.

Kehotan siis kaikkia miettimään sitä, miltä kiusatusta tuntuu, auttamaan kiusattuja ja vastustamaan kiusaamista.

Anni Könönen

Saimaanharjun koulu 8b