Lukijalta: Miksi meidän pitäisi hävetä Eurooppaa, toivo on vahvemmassa EU:ssa

Olen surullinen. Loppiaisen tapahtumat läntisessä suuravallassa saavat mielen matalaksi. Olen luullut että se on demokratiamme turva maailmassa, itäisen naapurimme demokratian vastapainoksi.

Nyt voin todeta että ei ole enää, oli ja ehkä sekin.

On vaikea nähdä saako uusi presidentti asioita taas oikealle raiteille. Nyt voimaakin on, mutta Yhdysvallat on pahasti jakautunut koska nykyinen presidentti on tehnyt kaikkensa muuttaakseen maailmaa ja on siinä ikäväkseni onnistunut.

Toivo on enää Euroopassa ja vahvemmassa EU:ssa. Miksi meidän pitäisi hävetä Eurooppaa, taikka että tekisimme siitä vahvemman. Se onnistuu jos vain yhdessä haluamme. Pikku valtioiden itsenäisyydestä ei tarvitse huolestua, se säilyy aina ja varmasti, Suomikin. Euroopalla pitäisi olla Naton lisäksi kunnon armeija ja puolustuskyly, silloin meitä kunnioitetaan ja arvostetaan maailmalla. Lintukotoja ei enää ole, se ainakin on nyt tullut selväksi.

Tällainen ajattelu on vaikea saada läpi niin kauan kuin meidän oma tilanne ei ole uhattuna, mutta kun talouskasvu ja menestyvä tuotantomme ei enää vedäkään ovat konstit vähissä. Vain Eurooppa voi auttaa.

Surkutellen ihmettelen Britannian kohtaloa pitemmällä tähtäimellä, mutta uskon Skotlannin päätyvän nopeasti taas kasvun tielle.

Osmo Savolainen

Taipalsaari