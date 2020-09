Lukijalta: Etäkokouksista annettu ohje ei kiinnosta Lappeenrannan kaupunkia

Eksote antoi erittäin perustellusti torstaina 10.9. aamulla vahvan suosituksen, että kaikki Etelä-Karjalassa pidettävät kokoukset järjestettäisiin etäkokouksina. Lappeenrannan kaupunki ei ole asiasta moksiskaan. Perjantaina tuli kokouskutsu kaupunginhallituksen kokoukseen maanantaille ja erikseen maininnalla, että etäosallistuminen ei ole sallittua.

Kaupunginhallituksen toiminnan pitäisi olla erittäin vahvasti varmennettua. Sen on kyettävä päätöksiin niin epidemian, sodan, luonnonilmiöiden kuin minkä tahansa muunkin poikkeuksellisen tilanteen aikana. Nyt kaupunki jatkaa jääräpäistä linjaansa ja kokoaa tärkeimmän operatiivisen johtonsa samaan huoneeseen, samojen kahvitermoksien ja ottimien koskettelijoiksi sekä turhaan lähikontaktiin keskenään. Lisäksi kaupunki näyttää erittäin huonoa esimerkkiä.

Lähetin eilen aamupäivällä sähköpostilla kaupunginjohtaja Kimmo Jarvalle ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkolalle (sd.) Eksoten tiedotteen ja uusin useaan kertaan toiveeni, että kaupunginhallituksen tulisi kokoontua etänä.

Kaikilla kokoukseen osallistuvilla on kaupungin järjestämänä tarvittavat laitteet etäosallistumiseen, koulutusta on annettu kaikille tarvitseville ja tilatkin on jo keväällä järjestetty kaupungintalolta, jos kotoa ei jostain syystä nettiyhteys onnistuisi. Herrat eivät ole ainakaan 11.9. kello 15.20 mennessä katsoneet tarpeelliseksi edes vastata viestiini.

Kaupunkikehityslautakunta on päätökselläni kokoontunut vain etäyhteydellä keväästä asti. Mitään ongelmia ei päätöksenteossa ole ilmennyt. Eräs lautakunnan jäsenistä on Etelä-Saimaassakin kertonut 17.8. sairastuneensa koronaan, joten päätös on jo osoittautunut oikeaksi.

Joonas Grönlund

Lappeenranta

kaupunginvaltuutettu (kok.)

kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja

kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja