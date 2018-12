Lukijalta: Nousevatko lippujen hinnat ja muita kysymyksiä jäähallista

Olen 30 vuotta seurannut Saipan otteluja jäähallissa, mutta nyt liikkumisen takia joudun katsomaan pelejä kotona. Saipa pelaa tällä hetkellä hyvin ja on koko syksyn ollut sarjataulukossa kuuden joukossa, mutta missä ovat katsojat? Toivottavasti KooKoo tuo katsojia lisää! Saipa on toivonut perheitä mukaan otteluihin, mutta tiedän, että lippujen hinnat karkottavat perheitä pois. Miten käy, jos halli on keskustassa ja käyttökustannukset kasvavat, silloin vuokrat ja samalla lippujen hinnat nousevat. Varmaan perheitten saaminen on yhä vaikeampaa ja yleisömäärät saattavat jäädä pysyvästi 3 000 rajan alle. Onko uusi halli tarpeen?

Liiga tarjoaa kortit edullisesti ja tämä on vähentänyt katsojia koko maassa. Myös paikoitustilat ja liikenne aiheuttavat pulmia keskustassa. Nykyisinkin maaseudulta tulevia pelottaa ajaa Lappeenrannan keskustassa, saati ajaa pysäköintitiloihin. Maaseudulta tulevia on katsojien joukossa paljon ja kävellen halliin tulijoita lienee edelleen harvassa. Nykyisellä paikalla pysäköinti paranee radan alikäytävällä. Voisiko linja-autokuljetuksia kaupungista lisätä edullisilla, jopa ilmaisilla bussikyydeillä?

Hieman pelottaa nykyisillä näkymillä uuden hallin rakentaminen ennustetuilla budjeteilla jääkiekon kannalta, suuria tapahtumia ehkä tulee, mutta auttaako se kiekkokatsojia? Jos nykyinen kattorakennelma korjataan, riittääkö siihen aika, 15.4.-31.10., jolloin lokakuun ottelut pelattaisiin vieraissa? Mitä maksaa uusi halli Kisapuistoon? Monitoimihallille löytyisi keskustassa varmaan paikka. Kysymyksiä riittää, mutta keskustan kannattajia hallille näyttää olevan runsaasti.

Heikki Karhu, saipalainen, Lappeenranta