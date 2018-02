Lukijalta: Ihminen edellä palvelukeskusteluun

”Etelä-Karjalan organisoituminen toimii mallina koko Suomelle.” ”Tarvitaan uusi maakuntatalo.” ”Yksityinen sektori poimii rusinat pullasta ja vie rahat veroparatiiseihin.” Näitä näkökulmia on viljelty julkisessa keskustelussa. Epäkohdan esille tuomisesta on saattanut syntyä organisaatiotason selittely tai dialogi puolueiden tai henkilöiden välillä.



Missä vaiheessa keskustelun fokuksessa on aidosti ihminen ja hänen tarvitsemansa palvelut uudessa tilanteessa?



Uuden maakuntauudistuksen, mukaan luettuna sote-uudistuksen, toimivuuden takaamiseksi on syytä fokusoida keskustelu nyt yksilön palvelutarpeisiin. Maakuntien kaikille asukkaille tulisi tasapuolisesti selkeät palveluketjut, jotka eivät pysähdy kuntien, maakuntien tai valtion organisaatioiden rajalle. Meilläkin on jo nostettu huoli eri kuntien palvelujen tilanteesta.

Suuri työ on nyt varmistaa, että palvelujen ja tiedon integraatio toimii. Ammattilaisten välisen yhteistyön varmistaminen on edellytys sille, että ihminen ei jälleen kerran koe olevansa pallottelun kohteena organisaatiolta toiselle. Organisaatioiden vastakkainasettelu ei edesauta ammattilaisten välisen yhteistyön toimivuutta.



Olisiko nyt hyvä pysähtyä niin sanotun tyhjän taulun eteen? Olisi ainoastaan tuo palvelutarve.



Mitä sitten ihminen jatkossakin tarvitsee voidakseen hyvin? No ainakin seuraavia asioita: Omaa kotia, puhdasta vettä ja terveellistä ravintoa, työtä, terveydenhoito, riittäviä tukipalvelut, kykyä huolehtia itsestään, sosiaalisia suhteita, elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, liikuntaa, kulttuuri- ja muita elämyksiä ja tietenkin tunnetta siitä, että on hyväksytty ja rakastettu.



Kun tämän listan asettaa keskiöön ja miettii, että mikä taho voisi vastata kuhunkin tarpeeseen, voisi syntyä ihmistä lähellä olevia ratkaisuja maakunnan, kuntien, yksityisten, asukkaan itsensä sekä muun muassa kolmannen sektorin toimijoiden kesken. Sitten kukin taho pohtisi, että millainen organisaatio vaaditaan näiden palveluiden tuottamisen varmistamiseksi.



Organisaatioista riippumaton ajattelu voisi muokata nykyisiä ja palvelukentälle tulevia uusia organisaatioita tehokkuuteen. Nythän on aito vaara, että hallinnollisia säästöjä ei oikeastaan synny ja näin meidän kaikkien veronmaksajien kokonaisveroprosentti tulisi nousemaan. Tätä ei voi hyväksyä mitenkään.



Meillä on hyvä tilanne verrattuna moneen muuhun maakuntaan. Nyt kehittämistyötä kannattaa jatkaa niin, että varmistetaan asukkaillemme aidosti laadukkaat tasavertaiset palvelut koko maakuntaan.



Eteläkarjalainen First, organisaatiot Second!



Jussi Virsunen. Lappeenranta