Lukijalta: Kotimainen ruoka olisi ravintoloille bränditekijä

Hallitusneuvottelijat viilasivat strategiaansa hotelli Korpilammmella Espoossa. Ruokatarjoilutkin olivat hyvät. Kyselin ruuan alkuperää ja niin liha, kala, peruna kuin kasviksetkin olivat kotimaista. Minua kuitenkin harmitti, että edes lihan alkuperä ei ollut automaattisesti näkösällä, vaikka säännökset vaativat sitä nykyään. Lihan alkuperämaan ilmoittamisesta säädetään uudessa, kansallisessa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (154/2019), joka astui voimaan 1.5..

Kuluttaja syö suuren osan ulkomaisista tuotteista tietämättään juuri ravintoloiden ravintoloissa. Alkuperä hämärtyy monenlaisten tilausketjujen vuoksi ja alkuperästä on minullekin valehdeltu päin naamaa. Maaseudun Tulevaisuudessa 26.4. kerrottiin brasilialaisen lihantuotannon ympäristökuormasta. Tiedämme, että tuontikalasta osa on uhanalaista. Ulkomaisten kasvisten tuotannossa on käytetty usein kasvinsuojeluaineita, jotka ovat kiellettyjä meillä.

Suomalaiselta tuotannolta vaaditaan paljon hygienian, puhtauden, lisäaineettomuuden, eettisten asioiden sekä ympäristön suhteen. Siksi pyydän: Kysykää alkuperää kuluttajat ja valitkaa kotimaista ruokaa! Tehkää myös ilmiantoja, jos alkuperä ei ole näkyvissä.

Ravintoloiden kannattaa tietenkin nyt ilmoittaa isosti ja näkyvästi, jos ovat satsanneet kotimaisuuteen. Se on bränditekijä. Nostetaan tämä asia julkiseen ja yhteiseen seurantaan!

Anne Kalmari, kansanedustaja (kesk.), maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja