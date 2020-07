Lukijalta: Metsällä moninainen merkitys metsänomistajalle

Etelä-Saimaassa 13.7. oli mielipide naapurien kuulemisesta ennen hakkuiden aloittamista. Markku Herityn mainitsemassa kansalaisaloitteessa vaaditaan rajaamaan suoja-alueita tonttien rajoille silloin, kun rajan lähettyvillä on omistusasunto tai kesämökki. Metsänomistaja ei siis saisi hakata metsäänsä omalta maaltaan parhaaksi katsomallaan tavalla.

Metsänomistajalle metsä on paljon asioita. Metsässä on kerätty sieniä ja marjoja sukupolvien ajan. Metsästä on saatu puuta, mistä kotipiiri, oma tai mummolan, on rakennettu ja asuttu. Metsästä on saatu puuta, millä koti on lämmitetty ja karjalanpiirakat paistettu. Ajallaan puuta on kaadettu ja uudelleen istutettu minkä jälkeen on kerätty korvasienet ja ajateltu lasten tulevaisuutta.

Mielipiteessä rinnastetaan hakkuut muun muassa taajama-alueella tehtäviin rakennushankkeisiin. Kuuleminen niin kauan kuin se tapahtuu kaavassa merkityn rakennusoikeuden sisällä on lähinnä muodollisuus, millä varmistetaan että naapurit tietävät remontin olevan tulossa. Sillä ei rajata remontin tekijän oikeutta tehdä remonttia, millä ylläpidetään ihmisen kotia.

Ihmisten varallisuus taajama-alueiden ulkopuolella on enemmän kiinni maassa ja metsässä kuin kiinteistöissä. Taajama-alueiden kiinteistöjen arvo säilyy aivan eri tavalla kuin maalla. Olisi mielestäni kohtuutonta, jos naapurilla olisi oikeus puuttua siihen varallisuuteen mitä on sukupolvien ajan pidetty yllä. Ellei toki tämä naapuri olisi valmis maksamaan asianmukaisen korvauksen niistä puista mitkä hän haluaa säilyvän.

Timo Lampi

Lappeenranta