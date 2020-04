Lukijalta: Joko on aika lopettaa lentoleikit Lappeenrannassa?

”Tutkimus: Lappeenrannan lentoasema toi lähes 4 miljoonan euron matkailutulot maakuntaan.” Näköalatonta toimintaa on Lappeenrannan lentotoiminnan ylläpito. Tutkimuksen analysointi voisi mennä myös seuraavasti:

Ensiksi kyselytutkimus tuskin antaa mitään tarkkaa kuvaa koko toiminnasta. Esimerkiksi kun kysellään asiakkailta ”Paljonko käytät rahaa Lappeenrannassa?”, voi vastaus olla mitä vain. Tutkimus osoittaa mielestäni selvästi vain sen, miten pahasti ollaan markkinoinnissa epäonnistuttu.

Lappeenranta näyttää olevan esimerkiksi venäläisille halpislentoturisteille vain välttämätön välietappi. Ja jos välietapilla käytetään rahaa ehkä noin 100 euroa per henkilö (jota epäilen) niin rahaa virtaa siitä huolimatta vuolaana virtana pois nenämme edestä sinne loppukohteeseen.

Nämä rahat taas ovat pois Etelä-Karjalan matkailulta ja kauppaliikkeiltä ainakin osaksi. Lisäksi verorahoin tuetaan vielä venäläisten lentotoimintaa. Olen huomannut, että venäläiset bussit purkavat ihmiset kun lento lähtee ja noutavat kun lento saapuu. Siitä ei paljon voi jäädä tuloja Etelä-Karjalaan!

On myös syytä pohtia, onko tutkimustuloksen julkaisuajalla taas kerran tarkoitus hämätä päättäjiä ja yrittää saada lisärahaa tappiota tuottavaan toimintaan? Jo vähäisellä järjellä ajateltuna lentoliikenne tuskin palautuu entisiin määriin lähiaikoina.

On ikävää, että rajakauppa on pysähdyksissä. Ja on kyllä myös suuri riski avata rajaa lähiaikoina koronakriisin takia. On syytä muistaa, että mahdollinen toinen aalto tulee pitämään rajan kiinni vielä pitkään.

Lappeenrannan lentotoiminta tulisi heti lopettaa kaupungin pyörittämänä toimintana. Jatkuva rahareikä! Ja erittäin kalliita työpaikkoja veronmaksajille! Lisäksi tulevat huomattavat investoinnit lentotoimintaan jo hirvittävät.

Nyt tulisi keskittyä peruspalvelujen turvaamiseen. Ei tänne Etelä-Karjalaan kukaan muuta muutaman halpalentoreitin takia. Muuttotappio on viimeisen vuoden aikana vain kiihtynyt, joka osaltaan osoittaa, että paikallisella lentoliikenteellä ei ole nostavaa vaikutusta ainakaan asukasmäärään.

Hki-Vantaalta on suorat lentoyhteydet lähes ympäri maailmaa ja Hki-Vantaalle pääsee junalla vain noin kahdessa tunnissa. Tätä reittiä tulee kehittää siten, että yhteydet olisivat vielä paremmat (yöjunat). Lappeenrannan päättäjät ovat nyt jotenkin lukkiutuneet siihen, että ainoa kaupungin pelastaja on lentotoiminta.

Turismi tuo melkoisen määrän rahaa Etelä-Kajalaan, mutta Lappeenrannan lentoliikenteen ansiota se ei näytä olevan. Matkailua tulisikin kehittää vastuullisemmin ja tasapuolisemmin!

Reijo Hirvonen

Lappeenranta