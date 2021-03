Lukijalta: Arvokas vanhuus on turvattava, ja vastuu siitä on lain mukaan kunnilla

Jokaiselle suomalaiselle on taattava arvokas ja turvallinen vanhuus muun muassa kotona asumista tukemalla. Asumispalveluihin on päästävä mahdollisimman nopeasti, kun sellainen tilanne tulee. Sote-palveluiden laatu ja valinnanvapaus on turvattava, eikä vanhusten hyvästä hoidosta saa tinkiä. Ympärivuorokautisen hoidon on oltava laadukasta ja riittävää.

Vanhuspalvelulain toteuttamisesta vastuu on nyt kunnilla. Vanhusasiavaltuutettu valvomaan laitosasumisen tasoa, ja sanktioita vanhusten huonosta kohtelusta on lisättävä.

Vanhusten palveluissa hoitajien ja henkilökunnan määrän on oltava hoidon ja hoivan tarpeeseen nähden riittävä ja toiminnan ammattimaista, oli palveluntuottaja sitten julkinen, yksityinen tai kolmas sektori. Palveluita tulee kehittää myös hyödyntämällä hoitoa tukevia teknologisia ratkaisuja.

Kotipalvelun saatavuus, laatu ja turvallisuus on taattava. Nopea pääsy asukkaan kuntoa vastaaviin asumispalveluihin on turvattava. Läheisistään vastuuta kantaville omaishoitajille tulee taata sopimus ja heille kuuluvat vapaapäivät. Yhä useampi työssäkäyvä hoitaa itselleen läheistä seniorikansalaista.

Muistisairaan ikääntyneen hoito on erittäin vaativaa, ja omaishoitajan jaksaminen saattaa olla koetuksella. Mielestäni yksinäisen muistisairaan oikea paikka on tuetussa asumispalvelussa, jossa hän voi turvallisin mielin luottaa siihen, että saa apua sitä tarvitessaan. Kotona asumisessa on tietysti tuttu ympäristö, mutta ajanmittaan se tuttuus haparoituu, ja tilalle tulee turvattomuus ja yksinäisyys.

Jotta taataan arvokas ja turvallinen vanhuus kaikille, pitää ottaa huomioon yksilön tilanne ja toimittava sen mukaan, mikä on hänelle parasta.

Nyky Vanhanen

kuntavaaliehdokas (kok)

Lappeenranta