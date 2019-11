Lukijalta: Ole lukiolaiselle armollinen — Maailma ei kaadu epäonnistumiseen

Hyvä lukiolaisen vanhempi; kuten me opiskelijat tiedämme, koeviikko on aivan kulman takana. Lukuvuoden toinen jakso alkaa olla taputeltu ja saamme taas päntätä ahkerasti, jotta kurssiarvosanat miellyttävät myös vanhempiemme silmiä. Päättöpäivinä täytyy palauttaa monenlaisia kurssitöitä tavallisen kokeen lisäksi, jolloin monen stressitasot lähtevät nousuun lisääntyvien opintotehtävien vuoksi.

Siksi haluan muistuttaa teitä siitä, että kukaan ei halua tuntea oloaan epäonnistujaksi huonon koe- tai kurssiarvosanan vuoksi. Opiskelija ei halua kuulla sanoja “Olisit lukenut enemmän”, tai “Et yrittänyt tarpeeksi”. Opiskelija haluaa kuulla sinun sanovan: “Ensi kerralla sitten paremmin”, “Onneksi on vielä monta kurssia jäljellä” ja “Yritit parhaasi”. Sillä aivan varmasti jokainen meistä on tehnyt niin hyvin kuin on osannut ja yrittänyt kokeessa parhaansa.

Aina ei voi onnistua, ei edes joka kerta, mutta maailma ei kaadu epäonnistumiseen. Mitä jos sanoisit kotonanne asuvalle opiskelijalle, että “älä nyt stressaa tuosta liikaa ja yrität parhaasi, ja se riittää”? Nuo sanat saattavat tehdä ihmeitä kokeista stressaavalle opiskelijalle.

Kaiken lisäksi lukio ja siellä opiskelu on aivan varmasti muuttunut omista opiskeluvuosistanne, ja siitä, että aika kultaa muistot. Kukaan ei halua muistaa epäonnistuneita suorituksia ja rankkoja päiviä, vaan mielessä päällimmäisinä ovat ehkä lukioaikaiset ystävät ja hauskat tapahtumat. Joten ennen kuin alat muistuttamaan lukiolaistanne siitä, että kyllä minäkin silloin lukion kävin ja ihan hyvin selvisin, voit tulla kokeilemaan, miten pärjäisit modernissa lukiossa uusien opetussuunnitelmien, tapojen ja teknologioiden keskellä. Niinpä, sitä minäkin.

Ja muista välillä halata lukiolaista, vaikka hän ei haluaisikaan.

Viivi Riikonen,

Lappeenranta