Lukijalta: Ammatillisille opettajille lisää resursseja

Ammattikorkeakoulujen (AMK) ja ammattiopistojen rahoitus on vähentynyt voimakkaasti viime vuosina joka on johtanut lähiopetuksen ja resurssien leikkaukseen. AMK:ien rahoitus on vähentynyt yli 200 miljoonaa euroa, toisella asteella myös tuntuvasti. Lähiopetuksen vähentyminen, itsenäisen opiskelun lisääntyminen, ryhmäkokojen kasvu ja voimakkaasti lisääntynyt verkko-opetus ei ole ongelmaton osaamisen ja opiskelijoiden näkökulmasta. Viime aikoina on ollut mediassa useita kannanottoja, joissa on tuotu esiin huolia ammatillisen koulutuksen lähiopetuksesta.

Ammatillisessa koulutuksessa on paljon itsenäistä opiskelua, ryhmätöitä tai tiimioppimista ja ammatillisten aineiden opetustunteja on leikattu sekä projektiopintoja lisätty. Tämä vaatii opiskelijalta itseohjautuvuutta ja vastuullisuutta omien opintojensa etenemisestä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrää on lisätty ja vastuuta oppimisesta on siirretty työpaikoille. Työpaikkojen työvoimapula ja kiristynyt työtahti on vähentänyt myös opiskelijaohjaukseen käytettyä työaikaa. Uudenlaiset opetusjärjestelyt vaativat opettajalta suunnittelua, riittävää opiskelun ja opiskelijoiden tukemista ja ohjaamista, johon ei pienentyneillä resursseilla aina pystytä.

Työpaikat toivovat saavansa osaavia, ammattitaitoisia ja työelämää uudistavia työntekijöitä, joita on nykyisellä koulutuksen rahoituksella ja supistuvilla resursseilla haasteellista tuottaa. Työelämän taloudellinen tiukkuus on vähentänyt työpaikkojen mahdollisuutta itse järjestää lisä- ja täydennyskoulutusta. Ammatillisilla opettajilla pitää olla riittävästi aikaa asioihin perehtymiseen, oman osaamisen ylläpitämiseen täydennyskoulutuksella sekä opiskelijoiden ohjaamiseen, jotta pystymme kouluttamaan riittävän ammattitaitoisia ja uudistushenkisiä työntekijöitä työpaikolle.

Marita Pirkka, pj

Anu Kiiski, jaoston jäsen,

E-K ammatilliset opettajat ry vpj

OAO-jaosto/OAJ Etelä-Karjala