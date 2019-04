Lukijalta: Vanhemmuuden ja työelämän tasa-arvo kaipaa uudistuksia

Minä haluan elää Suomessa, joka on maailman paras paikka lapsille ja perheille! Tämä vaatii Suomelta rohkeita, mutta tarpeellisia uudistuksia. Vanhemmuuden ja perheiden tukeminen tulee olla merkittävä prioriteetti seuraavalla hallituskaudella. Syntyvyyttä ei saada nousuun sillä, että painostetaan lasten hankintaan, vaan tekemällä uudistuksia.

Vanhemmuuden ja työelämän tasa-arvo kaipaa uudistuksia. Vanhemmaksi tuleminen vaikuttaa tällä hetkellä merkittävästi vain äidin uranäkymiin ja mahdollisuuksiin. Kustannukset eivät kuulu vain äideille, sillä molemmat ovat vanhempia. Tasavertainen vanhemmuus on myös lapsen etu. Hyvä perhevapaauudistus lisää joustavuutta perheiden arkeen, huomioi perheiden yksilöllisyyden, parantaa tasa-arvoa ja lisää työllisyyttä.

Lapsen elämän varhaiset vuodet ovat merkittävät. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on keskeisin merkitys ja jokaisella lapsella tulee olla pääsy varhaiskasvatuksen piiriin, mutta liian moni lapsi jää Suomessa kokonaan sen ulkopuolelle. Surullisinta on se, että ulkopuolelle jäävät usein ne lapset, jotka hyötyisivät varhaiskasvatuksesta kaikista eniten. Esiopetuksen laajentamisella voimme parantaa erityisesti niiden lasten tilannetta, joiden pärjääminen on heikompaa.

Päiväkotipaikkoja tulee olla riittävästi kotien läheltä, eivätkä ryhmäkoot saa olla liian suuria. Varhaiskasvattajien työhyvinvointi, osaaminen ja kuuleminen lisäävät lasten hyvinvointia. Perheiden liikunnallisuuden edistäminen lisää koko perheen hyvinvointia. Neuvoloihin tarvitaan liikuntaneuvontaa tukemaan koko perheen liikunnallisuutta.

Koulupolun alkupäähän panostaminen on aina kannattavampaa, kuin mekaanisesti koulupolun loppupäähän. Koulujen sisäilman tulee olla hyvä, sillä yksikään lapsi ei saa sairastua epäterveen sisäilman vuoksi. Lapsi- ja perhepolitiikka kaipaa perhemyönteisiä uudistuksia. Näitä uudistuksia tekemään tarvitaan uusia kansanedustajia, joilla on kokemusta lapsiperhearjesta juuri tänä päivänä.

Linda Brandt-Ahde, VTM, KTM, kansanedustajaehdokas (kok.), Lappeenranta