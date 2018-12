Lukijalta: Rantaraitti päättyy vaarallisesti latu-uralle

Lappeenrannassa hiihtokausi alkoi päättyneellä viikolla. Lentokenttää kiertävällä reitillä jopa Lentokentäntien alittavat tunnelit on lumetettu. Lunta riittää hyvin vapaan hiihtotavan hiihtäjille. Riittäisi kyllä myös perinteisen hiihtäjille, mutta kaupunki jyräsi koko latualueen niin, ettei latua varten jäänyt enää lunta. Niinpä perinteisen hiihto on vielä vähän hankalaa, kun kevyitä suksia on vaikea saada pysymään suunnassa – jalkoja joutuu jännittämään.

Kaupunki on uhrannut paljon rahaa pidentääkseen hiihtokautta lyhenevinä talvina. Ettei se menisi hukkaan, olisi tärkeää, että jalankulkijat ja pyöräilijät pysyisivät poissa näiltä pohjustetuilta reiteiltä lentokentän ja Huhtiniemen alueella nyt, kun hiihtokausi on alkanut.

Olen huolestunut siitä, että Huhtiniemen leirintäalueen ohittava rantaraitti päätyy Huhtiniemen puretun hyppyrimäen alastulorinteen alla latupohjalle. Rantaraitti on ollut erittäin vilkkaassa käytössä sen valmistuttua ja on pelättävissä, että jalankulkijoita ja pyöräilijöitä tulee sitä kautta hiihtokaudellakin latupohjalle. Siitä voi koitua kuitenkin henkeä ja terveyttä uhkaava vaara sekä hiihtäjille että muille liikkujille.

Siinä kohtaa, missä rantaraitti ja latureitti kohtaavat, on Huhtiniemen päältä latua pitkin laskevan vauhti useita kymmeniä kilometrejä tunnissa. Siinä vauhdissa ei ehdi eikä paljon voikaan väistellä. Ja se vauhti jatkuu kovana vielä mäen alla pitkään vesilaitoksen suuntaankin, jonne näkyvyyttä ei mäentönkyrän vuoksi ole. Pelkäänpä, että onnettomuuksilta ei voida välttyä, jos jalankulku- ja pyöräilyliikenteen sallitaan tuolla latualueella jatkua.

Risuja sille, joka tuon suunnitelman rantaraitin päätymisestä latu-uralle on tehnyt.

Ahti Nuottimäki, Lappeenranta