Lukijalta: Kulttuuripuisto Lappeenrannan Pusupuistoon Paven ja Lailan polkuineen

Pave Maijasen poismenon johdosta on herännyt keskustelu hänen muistamisestaan. Pave on muistamisen ansainnut. Lappeenrannassa on ja on ollut paljon eri kulttuurin aloilla menestyneitä henkilöitä, jotka ansaitsisivat tulla huomioiduksi kotikaupungissaan. Muusikoita, laulajia, kuvataiteilijoita, kirjailijoita, näyttelijöitä ja useilla muilla aloilla kunnostautuneita. Heitä voisi huomioida kotikaupunkinsa hyväksi tehdystä työstä.

Patsaat ja muut muistomerkit ovat kalliita, paikkaa ei tahdo löytyä (Kaunis Veera, Lotta). Museotoimen vähillä määrärahoilla muistomerkkien ja patsaiden asiallinen ylläpito ei tule onnistumaan, kun nykyistenkin ylläpito on haasteellista. Niinpä esitänkin, että Pusupuistosta suunniteltaisiin ja tehtäisiin Lappeenrannan kulttuuripuisto.

Ympäristö olisi mainio tällaiselle puistolle. Tehtäisiin elävä ja toimiva kaikille avoin ympäristö tutustua lappeenrantalaiseen kulttuuriin. Olisi Paven polkua, Lailan polkua, Tuulikin polkua jne. Penkkejäkin sinne mahtuisi jollekin kulttuuripersoonalle nimettynä.

Nykytekniikkaa hyödyntäen jokainen voisi kännykällään googlata henkilöiden tiedot. Laululava voitaisiin nimetä Isännän lavaksi Linnoituksen isännän mukaan. Laatta seinään jokaisen isännän merkiksi.

Kalevi Ikonen

Lappeenranta