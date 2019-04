Lukijalta: äänestämättä jättäminen voisi kuvastaa myös eräänlaista joukkotyhmyyttä

”Joukossa tyhmyys tiivistyy” on tuttu sanonta myös meille suomalaisille. Joukkotyhmyys on monesti myös eräänlaista vastuun siirtämistä yksilön itsensä ulkopuolelle. Yleensä joukkotyhmyys on kuitenkin kuin sanaton sopimus jostakin epämääräisyydestä. Epämääräisyydessä kukaan ei tiedä mistä on kysymys, mutta koska joukossa tyhmyys tiivistyy, niin kellään ei ole myöskään voimaa olla eri mieltä.

Vastuun siirtäminen epämääräiselle joukkotyhmyydelle on osaltaan myös välinpitämättömyyttä, jossa todellisia vaikutusmahdollisuuksia ei kyetä enää käyttämään. Välinpitämättömyys kuvastaa myös tahdotonta mieltä, jossa lähinnä ajaudutaan olosuhteiden vietäväksi. Ehkäpä eduskuntavaaleissa äänestämättä jättäminen voisi kuvastaa myös eräänlaista joukkotyhmyyttä.

Vaaliäänensä käyttämättä jättävää suurta kansalaisjoukkoa voisi näiltä osin kutsua myös niin sanotuiksi ”maan hiljaisiksi”. Mikäli nämä äänestämättömät yksilöt ja kansalaiset järjestäytyisivät ”maan hiljaisina”, niin heistä voisi helposti tulla maamme suurin poliittiseen päätösvaltaan vaikuttava puolue tai liike. Äänestämättömät kansalaiset saisivat varmasti haluamiaan muutoksia maamme tulevaisuuteen antaessaan äänen itsellensä. Ehkäpä joku tarmokas saisi aikaan muutoksen alkaessaan organisoida muita ”maan hiljaisia” pois joukkotyhmyydestä ja tuomaan tilalle uusien äänien joukkovoiman. Uutta mahdollista maamme joukkovoimaa voisi kutsua tulevaisuudessa hauskasti myös ”maan hiljaisten ääneksi”.

Kari Hölsä, Lappeenranta