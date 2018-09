Lukijlta: Maatalouteen etsitään pysyviä ratkaisuja

Kai Karhukorpi (ps.) kuvasi hyvin maatalouden tilannetta kirjoituksessaan (ES 6.9. Juuri näin on: tilojen määrä on vähentynyt ja vähenee jatkuvasti, kannattavuus on surkea. Konkreettisia esityksiä todellakin tarvitaan, sillä maatalouden kriisi on aito ja tällä hetkellä jokaisella tuotantoalalla on selviytymisongelmia. Näin ei voi jatkua.

Hallitus on nimenomaan ryhtynyt toimiin maatalouden kannattavuuden parantamiseksi. Erityisen tärkeitä ovat toimenpiteet, joilla etsitään pysyviä, pitempiaikaisia ratkaisuja suomalaiseen maatalouteen. Hallitus asetti selvitysmies Reijo Karhisen pohtimaan tilannetta; hänelle esitettiin tavoitteeksi esitykset maataloustulon selväksi korottamiseksi.

Tosiasia on, että kriisipaketin koko apua tarvitsevaa viljelijää kohden on pieni.

Karhinen on vetänyt alustavia suuntaviivoja maataloudelle: tutkimusten mukaan suomalaiset arvostavat kotimaista ruokaa ja pitävät suomalaisia tuotteita erittäin laadukkaina. Kotimaisessa elintarvikeketjussa on saatava rahaa tuottajahintoihin, nyt erilaiset polkumyynnit ja jopa vääristynyt kilpailu syövät tuottajan tulosta miinukselle asti. Kotimaisessa jalostuksessa on huolehdittava jatkuvasti tuotekehityksestä ja kauppoihin on tuotava kuluttajien haluamia tuotteita. Tuotekehityksellä varmistetaan myös vientituotteiden houkuttelevuus, maatalous tarvitsee vientiä. Suomi pärjää laadulla.

Suomalaiset ovat tuoreiden tutkimusten mukaan valmiita maksamaan lisähintaa, jos noussut hinta menee kokonaan viljelijöiden hyödyksi. Tässä tarvitaan kaupan nopeita toimia. Parhaiten suomalaista viljelijää tukee se, että ostetaan suomalaisia tuotteita, mieluusti vielä niitä jalostajien omilla merkeillä varustettuja.

Ari Torniainen, kansanedustaja (kesk.)