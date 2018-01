Lukijalta: Suistaako kielikokeilu lasten kielipolut raiteiltaan?

Lappeenrannan kaupunki harkitsee osallistumista alueelliseen kielikokeiluun huoltajille tehdyn kyselyn perusteella. Kokeiluun osallistuvat 6.luokkalaiset voisivat valita nykyisen ruotsin sijaan esimerkiksi venäjän, ranskan, saksan tai espanjan.



Huoltajille lähetetyissä kyselyissä ei ole korostettu, että valinnaisen kielen valinta on sitova ja pakollinen perusasteen loppuun asti. Toisen asteen opinnoissa (ammatillinen ja lukiokoulutus) ei myöskään opiskeltaisi ruotsia. Tämä tarkoittaisi, että lukiolaisella olisi vähemmän valinnanvaraa kirjoitettavissa aineissa, jos hän ei opiskelisi ruotsia. Ongelmaksi tulisivat myös virkamiesruotsin suorittaminen, joka vaaditaan esimerkiksi lääkäriksi, insinööriksi ja opettajaksi opiskelevilta, sekä ruotsin kielen koe, joka suoritetaan muun muassa poliisin ja rajavartiolaitoksen virkoihin haettaessa. Jos kielikokeilusta tulisi pysyvä ratkaisu, Suomen kaksikielisyyslakia olisi muutettava tulevaisuudessa.



Lappeenrannassa on tapana toistella, että ruotsia ei täällä juurikaan tarvita. Pystyykö kukaan kuitenkaan tietämään varmasti, ettei tällä hetkellä viidettä luokkaa käyvä oppilas muuta pois Itä-Suomen alueelta missään vaiheessa elämäänsä? Suomessa on valtakunnallinen koulutusjärjestelmä, jotta opiskelijoiden opiskelumahdollisuudet koulun ja paikkakunnan vaihtamisen myötä olisivat mahdollisimman yhdenvertaiset. Lisäksi on mahdotonta ennustaa, mitä kieliä englannin lisäksi kukin tulevaisuudessa tulee tarvitsemaan elämässä. Itä-Suomen koulussakaan ei ole unohdettu ruotsin kieltä, vaan sitä opiskellaan englannin ja venäjän lisäksi.



Lehtiartikkelin (E-S, 10.1.) mukaan kielikokeilun toteutumiseen vaaditaan riittävän iso koulu ja riittävästi kieltenopettajia. Jos kokeiluun päädyttäisiin, olisi osa kouluista siis eriarvoisessa asemassa muihin verrattuna. Kielikokeilukoulujen ja muiden koulujen valinnaiskielijärjestelmiä voi myös olla vaikea yhteensovittaa.



Kielikokeilut voivat olla hyvä idea, sillä parhaimmillaan ne lisäävät kielten opiskelua,mutta ne eivät saa sulkea pois ruotsin kieltä, sillä Suomihan on kaksikielinen maa. Jos oppilas aloittaa jonkun muun kielen kuin ruotsin 6.luokalla, olisi huolehdittava, että oppilas saisi aloittaa ruotsin joko 4. tai 8..luokalla valinnaisena keilenä. Tässä vaiheessa pitää miettiä perusteellisesti, mitä vaikutuksia kielikokeilulla olisi muun muassa lasten tulevaisuuteen pidemmällä tähtäimellä, kieliryhmien syntymisen, kaupungin valinnaiskielipaletin toimivuuden tai kieltenopettajien työllisyyden kannalta.



Suomen Kielten opettajien valtakunnallista liiton tunnusta lainaten: Kieliä kyllä! Ruotsia unohtamatta!



Miia Salomäki ja Terhi Tyyskä, Lappeenrannan seudun kieltenopettajat ry:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja