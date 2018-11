Lukijalta: Monitoimiareena toisi elämää keskustaan ja kohottaisi kaupungin profiilia

Keskustelu Lappeenrannan keskustaan sijoitettavasta monitoimiareenasta käy kuumana. On selvää, että näin isoa mahdollista vaikutusta veronmaksajien kukkaronkin täytyy puntaroida tarkkaa ennen kuin kuokka voidaan laittaa maahan.

Olen silti hieman hämmentynyt negatiivisuuden suuresta määrästä monitoimiareenan ympärillä. Tuntuu siltä, että osa kaupunkilaisista pelkäävät areenaa kuin jotain isoa mörköä. Minä olen nuorena alle kolmekymppisenä veronmaksajana tyytyväinen siitä, että kaupungista löytyy ihmisiä jotka uskaltavat rohkeasti kehittää upeaa kaupunkiamme.

Nyt on mahdollisuus olla rohkea.

Keskusta on viime vuosina ollut suurien muutosten kourissa ja rakentaminen jatkuu edelleen. Fakta on, ettei minkäänlaista kehitystä voi tapahtua, jos mitään ei muuteta. Osa haikailee entisen keskustan perään vaikka rakentamisen osalta ollaan viime aikoina menty vahvasti enemmän kohti kaupunkimaista olemusta. Usein näissä asioissa varsinkin vanhemmalla väestöllä aika kultaa muistot. Nyt, kun keskusta on muutenkin myllerryksessä, on oikea hetki rakentaa monitoimiareena keskustaan – muuten sitä ei tule ollenkaan.

Monitoimiareena toisi paljon elämää keskustaan ja se kohottaisi paljon kaupunkimme profiilia. Se olisi sijoitus tulevaisuuteen. Se on tosiasia, joka kannattaa sisäistää. Se olisi Kaakkois-Suomen ykköspaikka konserttien, messujen ja kokousten järjestämiseen. Siinä sivussa maakunnan ainoa asia, joka kokoaa viikottain tuhansia eteläkarjalaisia lapsia, vanhuksia, nuoria, naisia ja miehiä yhteen paikkaan seuraamaan jääkiekkoa saisi uuden ansaitun kotiareenan muiden sinne sopivien palloiluseurojen lisäksi.

Yksityisautoilu lienee parinkymmenen vuoden päästä jo poistuvaa kansanperinnettä. Jos monitoimiareenaa ei rakenneta keskustaan vaan korjataan vanha tai rakennetaan uusi Kisapuistoon, niin silloin jälkikasvumme tulevat varmasti ihmettelemään miksi ihmeessä areenaa ei rakennettu keskustaan jos siihen kerran mahdollisuus oli.

Nyt on mahdollisuus olla rohkea. Tämän kokoluokan asiassa parranpärinää tulee varmasti, mutta jos rahoitus Lappeenkadun vaihtoehdolle saadaan kasaan niin ei muuta kuin kuokka maahan ja rakentamaan. Se on sijoitus tulevaisuuteen ja tähän kaupunkiin.

Tuomas Toivanen, Lappeenranta