Lukijalta: Tunteet puretaan nyt urheilussa avoimesti

Olemme voineet seurata sykähdyttäviä urheilutapahtumia olympialaisissa. Urheilijoilla, urheilujohdolla kuin meillä penkkiurheilijoilla on ollut unelmia voittamisesta ja mitaleista. Monen urheilijan unelmat murtuivat ja vain harva onnistui nousemaan palkintokorokkeelle noutamaan tavoiteltu olympiamitali tai edes saavuttamaan kauden paras tulos. Hyvä on muistaa, että kultaisia mitaleita jaossa oli vain 102 kappaletta.

Voittajien on aina ollut helppo hymyillä ja juhlia. Tuota iloa, ilottelua ja vaikka kyyneleitä meidän on aina ollut ennen helppo ymmärtää. Näiden kisojen yksi leimallinen piirre oli se, että usea urheilija osoitti avoimesti tunteensa meille kaikille katsojille. Pitkäaikainen valmentautuminen, monet kieltäytymiset, kova stressi ja palkinto näistä kaikista oli usealla murentunut. Tällä kertaa aiempaa useamman nais- ja miesurheilijan kyynelkanavat vuotivat kaiken kansan nähden pettymyksen kyyneleitä heti suorituksen päätyttyä ja ehkä vielä paljon sen jälkeenkin. Monelle urheilijalle kisat olivat lisäksi pitkän uran viimeiset ja haikeus ymmärrettävästikin suuri.

Tunteiden purkaus on uutta suomalaisille urheilijoille, jos vertaamme vaikkapa muutamia vuosikymmeniä taaksepäin. Suomalainen mies ei ollut mies eikä mikään jos osoitti tunteensa kaikelle kansalle. Monen kohdalla tappiot ja epäonnistumiset purettiin ulos aivan muilla keinoin. Tunnelatausten purkautuminen ei näkynyt aikanaan samassa muodossa myöskään naisilla. Ehkä nuo naisetkin purivat vain hammasta näyttämättä pettymystään samalla tavoin kuin nyt. Tai ainakaan media ei näillä herkutellut ja näyttänyt katsojille.

Onko syynä näiden mies- ja naisurheilijoiden avoimuuteen niiden salliminen ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset? Vaiko sitten televisiossa tekemällä tehdyt ohjelmaformaatit, joissa kyynelehtiminen on enemmänkin tehokeino kuin aito tunne?

Uskon vahvasti siihen, että näillä tunteiden purkauksilla urheilutapahtumissa on suuri merkitys.1990-luvun jälkeen kasvanut sukupolvi antaa suuntaa siitä, että tunnetaidoilla voidaan laukaista omaa stressiä, osoitetaan vastuunottokykyä siitä, mitä kulloinkin ollaan tekemässä, vahvistetaan itsensä ja ulkopuolistenkin hyväksyntää. Ehkä tuon jälkeen ollaan jälleen nopeammin valmiita unohtamaan menneitä ja ottamaan vastaan taas uusia haasteita. Meille kaikille he ovat edustusurheilijoita, rehellisiä ja hyvänä esimerkkinä siitä, että he kukin yrittävät parhaansa tuleepa voitto tai tappio.

Vaikka kyseessä nyt olikin olympiaurheilijamme, niin asia ei ole sen kummallisempaa arjessa aikuis- kuin junioriurheilijoilla. Epäonnistuminen tuntuu aina pahalta ja se on syytä antaa tulla esiin vaikkapa laulun sanoja lainaten "Itke vaan se helpottaa..".

Juhani Sirkiä, Lappeenranta