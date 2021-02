Lukijalta: Tuotantoeläimiä kuuluisi arvostaa enemmän

Suomessa teurastetaan vuosittain yli 81 miljoonaa eläintä. Monellako niistä on ollut nimi tai niistä on välitetty yksilöinä? Hyvin harva tuotantoeläin saa elää lajilleen tyypillisesti tai saa sopivat olosuhteet.

Eläinten nopea kasvu teuraspainoisiksi aiheuttaa niille terveysongelmia. Esimerkiksi broilerien kasvu teuraaksi alle kuukaudessa aiheuttaa paljon jalka- ja sydänongelmia. Broilerien rodut pitäisi vaihtaa hidaskasvuisempiin, jotta terveysongelmia tulisi vähemmän.

Myös eläimille epäsopivat olot aiheuttavat ongelmia, mikä lisää häiriökäyttäytymistä. Eläimille pitäisi tarjota virikkeitä ja tarpeeksi tilaa. Niille pitäisi myös antaa samanlaista ravintoa kuin ne söisivät luonnossa.

Lihansyönti tuottaa paljon enemmän päästöjä kuin kasvissyönti. Esimerkiksi brasilialaisessa lihassa päästöt ovat 40 kg CO2 ekv/lihakilo, suomalaisen naudanlihan päästöt ovat 15 kg CO2 ekv/lihakilo, kun taas pienimmät päästöt ovat kotimaisilla juureksilla, alle 0,4 kg CO2 ekv/kilo.

Mielestäni turkistarhaus voitaisiin lopettaa, sillä on mahdollista tehdä vaatteita materiaaleista, joita varten kukaan tai mikään ei ole kärsinyt. Lihansyöntiä ja ylipäätänsä eläinperäisten tuotteiden käyttöä voitaisiin vähentää. Eläinperäisiä tuotteita käytettäessä ne voitaisiin ostaa pientiloilta, joilla eläimiä on vähemmän ja niille on paremmat olot. Tuotantoeläimille pitäisi antaa virikkeitä ja hyvät olosuhteet, joissa ne voivat käyttäytyä lajille tyypillisellä tavalla.

Vähennä eläinperäisiä tuotteita ja osta niitä pientiloilta sekä lopeta turkisten ostaminen uutena!

Maria Laine

Saimaanharjun koulu 8a