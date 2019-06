Lukijalta: Itäisellä rantaradalla saisi Luumäeltä Joensuuhun suoran yhteyden Suomen suurimpaan vientisatamaan

Jo 90 vuoden ajan on ajettu raideyhteyttä itäisen Suomen rannikolle. Alunperin asiaa ajoivat kunnat Viipurista Porvooseen. Yhteyttä vastaan argumentoitiin tällöin lähinnä maanpuolustuksen näkökulmasta – rantaa pitkin menevät rata olisi haavoittuva ja tuhottavissa mereltä käsin.

Kun maailma on muuttunut ja raja siirtynyt, on rantaradan linjakin elänyt. Nyt siitä puhuttaessa tarkoitetaan Helsingistä Porvoon, Loviisan, Kotkan ja Haminan kautta Luumäeltä Karjalan radalle kurvaavasta linjasta. Se on selvityksissä todettu kaikkein kannattavimmaksi uudeksi itäradaksi. Se laajentaisi yhdyskuntarakennetta Helsingistä itään ja nopeuttaisi kaikkein eniten matkustusaikoja mistään linjoista.

Itäisen rantaradan suurin mahdollisuus piilee kuitenkin logistiikassa.

Itäisen rantaradan suurin mahdollisuus piilee kuitenkin logistiikassa. Sen avulla saisimme tavaraa entisestään raiteille. Karjalan radan näkökulmasta Luumäeltä Joensuuhun saisi suoran yhteyden Suomen suurimpaan vientisatamaan. Tällä on suuri merkitys näiden alueiden vientiyrityksille. Rantaradalla on todettu olevan myös oikorataa suuremmat positiiviset ilmastovaikutukset.

Raideinvestointikeskustelu on painottunut lähinnä matkustusaikojen lyhentämiseen. Itäisen Suomen maakunnat ovat käyttäneet paljon aikaa lobatakseen Kouvolasta Porvooseen oikaisevaa yhteyttä. Kunnat houkuteltiin mukaan lupauksilla 30 minuutin aikasäästöstä. Alkuvuonna kuitenkin selvisi, että Kouvolan oikorata nopeuttaa matka-aikoja nykyisestä vain vaivaiset 13 minuuttia.

Itäisen Suomen päättäjät lähtivät Kouvolan oikoradan kelkkaan ennen kuin selkeää tutkimustietoa on ollut tarjolla. Nyt kun tietoa on saatavilla, on perusteltua harkita kantoja uudelleen.

Rinteen kansanrintamahallitus on laittanut vahvan kirjauksen Helsingistä itään suuntautuvan uuden radan suunnittelulle. Tärkeintä on nyt, että itäradan linjauksien selvityksiä jatketaan, ja koska matkustusaikasäästöt ovat marginaalisia, tutkitaan laajasti kaikkien linjauksien vaikutukset ennen päätöksentekoa.

Joona Mielonen (vas.), Kotka