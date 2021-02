Lukijalta: Kestävä monipaikkaisuus on mahdollisuus, mikä tulisi hyödyntää

Monipaikkaisuus on ajankohtainen ilmiö. Lyhyesti se tarkoittaa erilaisia merkityksellisiä elinympäristöjä ja liikkumista niiden välillä. Työtä, opiskelua, asumista, vapaa-ajan viettoa, harrastuksia ja vuorovaikutusta eri paikoissa, niin fyysisesti, virtuaalisesti kuin henkisesti.

Suomi on EU-maiden kärjessä etätyön tekemisessä. Yli miljoona suomalaista on tehnyt korona-aikana etätyötä. Miten monipaikkaisuus käännetään alueemme hyödyksi ja osaksi arvokasta elämäämme?

Ensinnäkin hyvät verkkoyhteydet tulisi nostaa perusoikeudeksi. Verkkoyhteydet niin yrityksissä, kodeissa kuin loma-asunnoissa tulisi toimia ajasta ja paikasta riippumatta koko Suomessa. Yrityksissä kyse on tuottavuudesta ja kilpailukyvystä ja sitä kautta työpaikoista ja elinvoimasta. On ehdotettu, että elvytysrahoja käytettäisiin runkokuituverkon rakentamiseen, ja kannatan tätä ajatusta. Ennemmin tai myöhemmin asialle on tehtävä jotain.

Toiseksi Saimaan alueen houkuttelevuutta niin vakituisena asuin- kuin lomapaikkana tulisi edelleen kehittää. Tämä tarkoittaa omakotitalo- ja rantatonttien kaavoittamista, helpotuksia kesämökkien muuttamiseksi vakituisiksi asunnoiksi ja parempia lähipalveluita. Nyt jos koska on oikea aika houkutella uusia asukkaita ja paluumuuttajia. Toki taloudellisen kestävyyden nimissä olisi tehtävä muutoksia myös kuntaverotukseen. Jos ihmiset asuvat loma-asunnoissaan, olisi kuntavero myös jaettava asuinkuntien kesken. Myös palvelusetelit ovat joustava tapa mahdollistaa sote-palveluiden käyttö yli kuntarajojen.

Kolmanneksi tulisi lisätä ihmisen valinnanvapautta. Niin nuoremmat kuin vanhemmat maaseudulla asuvat tarvitsevat kulkuyhteydet, lähipalveluita ja kotihoitoa. Tuetaan kyläyhdistyksiä ja aktiivisia toimijoita kylillä. Lisätään kyläkoulujen palveluita varhaiskasvatuksella, kirjastopalveluilla, harrastustoiminnalla ja vanhusten tukitoiminnalla. Vireä kyläyhteisö pitää huolen niin mielestä kuin kehosta.

Monipaikkaisuus on ennen kaikkea yhteistyötä, jolla tuetaan elämäämme mielipaikoissamme.

Marianne Viinikainen

kunnallisvaaliehdokas (kesk.)

Lappeenranta