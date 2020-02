Lukijalta: E-urheilu tarvitsee uuden areenan Etelä-Karjalaan

Monitoimiareenasta käytyä keskustelua on leimannut vahvasti olemassa olevan tarjonnan palveleminen. Kyse on kuitenkin vuosikymmeniä kestävästä investoinnista, joten myös maailman muuttuminen tulisi huomioida. Onneksi keskustelu pelkästä jäähallista on jo jäänyt vähemmälle ja ymmärretty, että areenalla on lätkän lisäksi monia muitakin käyttäjiä.

Yksi näistä on e-urheilu eli kilpapelaaminen. Tutkimuksen mukaan puoli miljoonaa täysi-ikäistä suomalaista on kiinnostunut siitä, ja 18–29-vuotiasta miehistä peräti 53 prosenttia, mikä on enemmän kuin jääkiekosta kiinnostuneiden määrä. Arvioiden mukaan 10–20 vuoden päästä e-urheilu on Suomen suosituin urheilumuoto. Uskon tähän, vaikka välillä pahaa tekeekin vannoutuneen perinteisenkin urheilun kannattajan vinkkelistä.

Meillä on e-urheilun suosion kasvusta myös paikallista näyttöä. Järjestimme viime vuonna viisi isompaa tapahtumaa ja useampia pienempiä. Niihin osallistui yhteensä 20 000 ihmistä, jotka viihtyivät tapahtumissa 75 000 tuntia. Esimerkiksi Skynett Langamesia seurasi kolme kertaa enemmän porukkaa kuin Saipan peliä.

Ja on muistettava, että 2019 oli vasta ensimmäinen vuosi, kun Etelä-Karjalassa pantiin kunnolla tuulemaan tapahtumarintamalla. Tänä vuonna ohitamme hyvin todennäköisesti Lappeenrannan kaupunginteatterin kävijämäärät. Ennusteen mukaan vuoden 2021 jälkeen Etelä-Karjalasta puuttuu e-urheiluun sopiva ja riittävän suuri tila.

Mikä tärkeintä: nuoret järjestävät tapahtumia nuorille, mikä lisää Lappeenrannan ja koko Etelä-Karjalan vetovoimaa.

Kuten klisee kuuluu: maailma muuttuu, oletko valmis – tänään tehdään huomisen päätöksiä.

Erno Salmela

tapahtumatuottaja, Trailblazers esports