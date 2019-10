Lukijalta: Idän pikajuna takkuaa — Nyt on aika hitsata Itä-Suomen kannat yhteen

Budjettiriihessä pantiin liikkeelle kaksi ratahanketta: Turun tunnin juna ja Tampereen vastaava. Kolmantena ehdolla ollut itärata jäi odottamaan aikaa parempaa, koska ei vallinnut yhteisymmärrystä ratalinjauksesta. Kaakkois-Suomen vaalipiirissä ei ole yhteen hiileen puhaltamisen kulttuuria. Tällä on pitkät perinteet. Yhtenäisinä olisimme merkittävä tekijä, eripuraisina marginaalisia.

Muutamia faktoja itäradan linjauskeskusteluun. Olen olettanut, että Luumäen—Imatran kaksoisraide on valmis ennen kuin tunnin ratojen suunnittelu on lähdössä rahoituskierrokselle.

Nyt aika hitsata Itä-Suomen kannat yhteen.

Tikkurilasta ei kannata rakentaa rataa Porvoon kautta. Porvooseen ei Itä-Suomesta ole asiaa kuin korttipelissä. Porvoon raideyhteys Helsinkiin joutuu odottamaan vähintään 150 000 asukkaan väestökeskittymää ja silloinkin raideyhteys on liitettävä Helsingin metron jatkeeseen. Vertailukohteena Pariisin metro RATP ja lähijunat RER

Tikkurilasta itään kulkiessa Askolan kohdalla voisi olla VR:n pysäkki, mutta tavoiteltaessa seuraavaa superjunasukupolvea (yli 300 kilometriä tunnissa) ei Kymijoen länsipuolella ole sopivaa pysähdyspaikkaa.

Salpausselkää pitkin kulkeva Pietarin rata valmistui vuonna 1870, ja silloin suunnittelun lähtökohta oli Venäjän pääkaupunki Pietari eikä suuriruhtinaskunnan provinssikaupunki Helsinki.

Savonradassa, rakennettu 1889, näemme Pietari-keskeisyyden jäljet. Idästä tulevat junat vedetään Savoon ja sieltä tulevat junat vedetään joko vientisatama Kotkaan tai puuraaka-aineiden kanssa Lappeenrannan—Imatran seudulle. Helsingistä tulevat matkustajajunat joutuvat vaihtamaan kulkusuuntaa Kouvolassa.

Jos tänä päivänä jouduttaisiin neitseelliseen maahan rakentamaan pikarata itään, sen tulisi kulkea Anjalankosken kautta ja siitä Savoon kulkeva rata suoraan pohjoiseen ilman vetosuunnan muutosta. Epärealistinen vaihtoehto, koska Kouvola on olemassa eikä myöskään sen asemaa voida siirtää Korialle.

Entäpä Kotka—Luumäki-rata? Vuoksenlaakson rahtiliikenne satamaan voisi hädin tuskin olla kannattavaa, mutta henkilöliikenteestä ei millään ilveellä saada aitoa vaihtoehtoa Kouvola—Tikkurila-radalle. Supernopeusjunille pysähdyspaikkana voisi olla jokin piste Juurikorven ja Anjalankosken välimaastossa. Vertaa arvioni edellä.

Nyt on aika hitsata Itä-Suomen kannat yhteen. Kainuu, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso. Pääjohtaja Erkki Liikanen on liputtanut Itä-Suomen puolesta. Nyt rahapotti on menossa Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomeen. Jäämme eripuraisuutemme johdosta nuolemaan näppejämme. Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustajien tulisi ottaa vetovastuu yksituumaisuuden pikaisesta saavuttamisesta yli puoluerajojen.

Iikko B. Voipio (kok.), Taipalsaari