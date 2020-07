Lukijalta: Talousseuranta tarkemmaksi

Lappeenrannan kaupunginhallitus sai kesäkuussa tiedot GoSaimaa Oy:n tilinpäätöksestä vuodelta 2019. Tilinpäätös osoitti 190 000 euron tappiota ja 170 000 euron budjettiylitystä.

Yhtiön pääomistajat ovat Lappeenrannan kaupunki ja Imatran kaupunki.

Yhtiön hallituksessa ei ole kaupunkien luottamushenkilöitä vaan se koostuu virkamiehistä ja mm. yrittäjäjärjestöjen edustajista.

Yhtiön päärahoittajina ovat siis em. kaupungit ja lisäksi se on saanut ESR hankerahaa, yhteiskunnan rahaa sekin.

Tilinpäätöstietojen julkaisuvaiheessa ei ole enää tehtävissä mitään. Voidaan vain todeta, että ei rahat piisanneet.

Jatkossa on ehdottoman tarpeellista voida seurata tällaisten kaupunkiomisteisten yhtiöiden ja yhteisöjen toimintaa vuosineljänneksittäin, jotta voidaan tehdä korjausliike ajoissa. Tämähän on yritysmaailmassa normaali käytäntö.

Vähintään yhtiön hallituksen jäsenten on oltava ajan tasalla taloustilanteesta ja jos ongelmia tai poikkeamia ilmenee, niistä on informoitava luottamushenkilöitä, jotka on valittu kaupungin kirstunvartijoiksi.

Päivi Kukkonen

Kaupunginhallituksen jäsen (sd.)

Lappeenranta