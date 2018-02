Lukijalta: Eläinten hyvinvointilaissa vähän todellista uudistusta

Uuden eläinsuojelulain eli eläinten hyvinvointilain luonnos tuli lausuntokierrokselle joulun alla. Luonnos on pettymys niille, jotka odottivat modernia lakia, joka tekisi rohkeita muutoksia eläinten oloihin ja ottaisi huomioon uusimman tutkimustiedon eläinten hyvinvoinnin tarpeista. Vaikka luonnosta on valmisteltu pitkään, se sisältää vain hyvin vähän todellisia parannuksia eläinten oloihin.



Lakiluonnos ei takaa eläimille edes jatkuvaa juomavettä. Luonnokseen on jätetty nykyisen eläinsuojelulain ongelmalliseksi todettu muotoilu riittävästä vedensaannista, joka epätarkkuudessaan jättää varaa tulkinnalle. Valvontatyötä tekevät valvontaeläinlääkärit ovat todenneet, että riittävän vedensaannin todentaminen on käytännössä mahdotonta (SEY 21.12.2017) Ainoa keino turvata riittävä vedensaanti olisi säätää jatkuva juomavesi pakolliseksi eläinten pysyvissä pitopaikoissa.



Tuotantoeläinten pidon osalta luonnos on ristiriitainen. Laki sallisi edelleen emakoiden pitämisen kääntymisen estävissä porsitushäkeissä ja lypsylehmien kytkemisen kiinni parteen lähes ympärivuotisesti. Pihatossa eläville naudoille ei esitetä lainkaan ulkoilumahdollisuutta. Taustaperusteluissa puhutaan ylevästi siitä, miten eläinten tulee voida toteuttaa olennaisia lajityypillistä käyttäytymistään, mutta käytännössä laki sallisi edelleen nämä eläinten hyvinvointia heikentävät toimenpiteet.



Eläinten hyvinvointilain nimellä kulkevan luonnoksen tarkoitus on ”eläinten hyvinvoinnin edistämisen ja suojelun lisäksi eläinten kunnioituksen ja hyvän kohtelun lisääminen”. Tätä tarkoitusta lakiluonnos ei täytä. Lakia on työstetty seitsemän vuoden ajan ja se tulee olemaan voimassa noin seuraavat 20 vuotta. Tavoitteena oli saada laki vastaamaan paremmin aikaansa, mutta tällaisenaan se jättää Suomen kauas eläinten hyvinvoinnin kärkimaista.



Janina Pohju, puheenjohtaja, Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistys