Lukijalta: Moni omainen tuntee voimattomuutta hoitaessaan vanhempiensa asioita

Kirjoitin hoitoalan tulevaisuudesta viime toukokuussa. Mitä sen jälkeen on tapahtunut? Paljon ja huonoja asioita. Yksityisistä hoito- ja palvelukodeista on löytynyt räikeitä laiminlyöntejä. Täysin hyväksymätöntä. Viimeisimpänä saimme lukea 96-vuotiaan vanhuksen menehtymisestä tulipalossa. Hän oli median tietojen mukaan lähes sokea ja kuuro. Aiemmin hänet oli löydetty pakkasesta harhailemasta kevyessä vaatetuksessa. Hoitopaikkaa ei hänelle ollut lohjennut. ”Säännöt ovat kaikille samat”, sanoi joku päättävä taho.

Näitä vastaavia erittäin traagisia tositarinoita saa kuulla päivittäin. Miten nämä asiat voivat tulla hoidosta päättäville tahoille yllätyksenä? Nyt, kun valvontaa on tehostettu, laiminlyöntejä löytyy päivittäin niin hoitopuolelta kuin päiväkodeistakin. Tähän on tultu. Onko tämä suunta, johon haluamme kulkea? Näistä asioista on moni puhunut ja kirjoittanut jo vuosia. Päätöksiä tehdään vasta, kun se on jo myöhäistä.

Olemmeko pelkkiä numeroita elinkaaren janalla?

Ei mene minun järkeeni, että alan ammattilaiset levittelevät käsiään muka tietämättöminä. Enkä nyt puhu suorittavista käsistä, he ovat tehneet ja tekevät parhaansa. Kyllä jäljet johtavat sylttytehtaaseen ja sen ahneeseen sikariportaaseen ainakin yksityisellä puolella. Julkinenkaan puoli ei voi todellakaan olla tyytyväinen, päinvastoin moni asia on pahasti pielessä. Moni omainen tuntee voimattomuutta hoitaessaan vanhempiensa asioita.

Päätöstenteko on kankean byrokraattista ja hidasta. Itse asioista päättäviä henkilöitä ei saa kiinni puhelimella tai sähköpostilla. Monilta omaisilta olen kuullut, ettei vastauksia saa. Onko tämä sitä nykyaikaista tieto- ja palveluyhteiskuntaa? Ei minusta, onko meistä kadonnut kaikki inhimillisyys ja toisesta välittäminen, olemmeko pelkkiä numeroita elinkaaren janalla ? Tämä kaikki on seurausta vuonna 2013 tehdyistä yli 100 miljoonan euron leikkauksista. Muitakin tekijöitä löytyy, muun muassa raha ja jatkuvasti kasvavat hoitomenot kansan ikääntyessä. Se saadaanko hoitajamitoitus lakiin, nähdään myöhemmin. Sen lisäksi on tehtävä muutakin, ensiksi on aloitettava asenteista, valvonnasta ja oikean tahtotilan löytämisestä. Tyhjiä voi lupailla kuka vaan, varsinkin ennen vaaleja. Tyhjillä lupauksilla ei yhtään henkilöä hoideta, siihen vaaditaan konkreettisia tekoja. Toivottavasti tästä aiheesta saisi jatkossa kirjoittaa positiivisessakin valossa.

Kai Karhukorpi, kaupunginvaltuutettu (ps.), Lappeenranta