Lukijalta: Hallitus epäonnistui EU-puheenjohtajuudessa

Britannian ero EU:sta oli eräs aikamme historiallisista tapahtumista.

Iso nettomaksaja, kansainvälisen kaupan keskus ja sotilaallinen suurvalta lähti unionista. Tilalle jonottavissa ei ole kehumista. Nyt jos koskaan olisi hetki miettiä, miten tähän tultiin ja kuinka unioni voisi oppia sekä nöyrtyä tapahtuneesta.

Kauppaliitto olisi kaikkien etu – liittovaltion rakentaminen taas ei käy. Ainoa oikea ratkaisu olisi kansallisvaltioiden päätösvallan lisääminen omista asioistaan. Pelkään kuitenkin, että tämä mahdollisuus jää käyttämättä. Huonosti toimivan unionin korjaamiseksi juntataan entistä enemmän valtaa Brysseliin, josta kaikki ongelmat todellisuudessa johtuvat.

Suomen EU-vaikuttaminen on tuuliajolla ja kansallinen edunvalvonta hukassa. Puheenjohtajakausi tuli ja meni, seurasin sitä läheltä suuressa valiokunnassa. Hallitus ei onnistunut puolustamaan kansallista etuamme kauden aikana.

Hallituksen olisi pitänyt pyrkiä parantamaan metsäteollisuutemme toimintaedellytyksiä, tuoda esiin metsänhoidon osaamistamme sekä vastuullisuutta ja edistää rahoitusta väylähankkeillemme. Nyt nämä tavoitteet jäivät Unkarin kanssa kiistelyn ja epärealististen ilmastotavoitteiden varjoon.

Ikävä todiste tämän vaikuttamisen tärkeydestä nähtiin, kun korkein hallinto-oikeus torppasi äskettäin Kuopion sellutehdashankkeen vedoten EU:n vesipuitedirektiiviin. Tuhansia vientiteollisuuden työpaikkoja meni sivu suun, koska etuamme ei ole valvottu riittävästi EU:n pöydissä.

Tosiasiat kannattaa tunnustaa; pieni maa ei voi yksin muuttaa maailmaa. Suomalainen työ on ympäristöteko – missään muualla ei metsäteollisuus toimi meitä ympäristöystävällisemmin. Suomalainen metsänhoidon osaaminen on maailman huippua – siitä olisi hyötyä jopa maailman suurten metsäpalojen estämisessä. On Suomen päättäjien velvollisuus tuoda tätä esille.

Jani Mäkelä

Suuren valiokunnan 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja (ps.), Lappeenranta