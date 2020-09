Lukijalta: Avoimia kysymyksiä halliasiassa

Palautetaan mieleen alkuasetelma. Keskustaan rakennettavan monitoimihallin voi toteuttaa vain, jos siihen saadaan yksityistä rahoitusta huomattavassa määrin. Vaikka tämä perusehto ei toteudu, ajetaan asiaa eteenpäin härkäpäisesti.

Kaupungin tehtävä on rakentaa urheilun ja liikunnan suorituspaikkoja tasapuolisesti ja tarpeen mukaan. Urheilupaikkaa käyttävä seura vastaa mahdollisen liiketoiminnan pyörittämisestä, veronmaksajien panosta siihen ei käytetä. Tämän pitäisi olla selvää kaikille, jotka haluavat toimia objektiivisesti ja kohdella seuroja tasapuolisesti.

Hallipäätösten valmistelijat ovat työstäneet sievoisen tietopaketin valtuutettujen päätöksen pohjaksi. Olen siihen tutustunut. Mutta paljon on avoimia kysymyksiä.

Kaupungin yleinen taloustilanne on huolista päällimmäisin. Pelkään, että liian vähälle huomiolle jää se, että sairaat, vanhukset, lapset ja nuoret on ensin hoidettava. Jos rahaa on tämän jälkeen jäljellä, niin sitten tehdään halleja. Niin Lappeenrannassa kuin koko Suomessa velkaannutaan huolettomasti ilmaisen lainarahan houkuttelemana.

Olisi tärkeää tarkistaa kustannuslaskelmat ulkopuolisella asiantuntijalla, niin paljon niissä on epävarmuutta. On esimerkiksi mahdoton kuvitella, että keskustan halli tulisi toimeen nyt kaavailluilla muutamilla pysäköintiruuduilla. Miten kasvavat käyttökustannukset katetaan, kuinka paljon hallivuokrat nousevat.

Hallin tuominen keskustaan tekee tapahtumailtojen liikenteestä kaaosmaisen. Pysäköinnissä vallitsee viidakon laki; ensin täyttyy Prisman parkkipaikka, sitten kauppatori ja sen jälkeen lähitienoon pihat ja kadunvarret. Harva ajaa parkkihalliin.

Kaupunkikuvaan halli ei sovi lainkaan. En ymmärrä sen kaupungin elinvoimaa lisäävää vaikutusta, toimintaa on käytännössä vain peli-iltoina, muutoin se seisoo siinä toimettomana.

Heikki Järvenpää

kaupunginvaltuutettu (kok.)

Lappeenranta