Lukijalta: Alkoholin liikakäyttö on turhaa

Alkoholin liikakäyttö ja vahvempien juomien tuominen kauppoihin on tarpeetonta. Henkilö, joka nauttii alkoholia toistuvasti, menettää harkintakyvyn ja voi näin olla vaarallinen itselleen tai muille.



Alkoholilakia yritetään koko ajan kiristää, mutta silti halutaan vahvemmat juomat jo kauppoihin. Itse en oikein ymmärtänyt sitä 100:n kaljan Karjala-mäyräkoiraa. Tietenkin se oli Suomi 100:n kunniaksi tehty, mutta jos alkoholilakia kiristetään, on turha tuoda markkinoille “överibägiä” kaljaa.



Kaiken huipuksi eduskunta piti vielä alkoholilakikeskustelua samaan aikaan, kun toiset poliitikot heiluivat humalassa seinän toisella puolella.



Omasta mielestämmeasian voi korjata niin, että pidetään laki tasaisena. Tämä tarkoittaa sitä, että jos lakia kiristetään, niin älkää nyt hyvät ihmiset vaatiko viinaa ruokakauppoihin. On hyvä asia, että ruokakaupoista saa mietoja juomia, joten ei tarvitse käydä erikseen kahdessa kaupassa, mutta johonkin prosenttimäärään on vedettävä raja.



On hyvä asia, että esimerkiksi juhlissa voi tarjota alkoholipitoisia juomia kohtuuden rajoissa. Alkoholilla on humalluttavan vaikutuksensa lisäksi psyykkisiä vaikutuksia, jotka koetaan mielihyvää tuottavina ja joiden takia käyttäjä on taipuvainen nauttimaan sitä toistuvasti, mutta jos alkoholin nauttiminen menee liikakäytön puolelle, siitä ei seuraa mitään hyvää.



Nico Lensu ja Toni Ahokainen, Saimaanharjun yhtenäiskoulu, 8. C