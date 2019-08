Lukijalta: Kokemusasiantuntijoiden käyttö nopeuttaisi toipumista

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtainen kokemus sairaudesta, vammasta tai muusta vaikeasta elämäntilanteesta ja hän on käynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen. Voiko olla parempaa työkalua terveydenhuoltoon ammattilaisen käytettäväksi?

Jokaisella alalla työelämässä niin sanottu hiljainen tieto on arvossa arvaamattomassa, ja kokemusasiantuntijoilla on juuri tätä hiljaista tietoa. Erityisesti tämä korostuu vaikeasti lähestyttävissä asioissa, kuten mielenterveys ja riippuvuussairaudet. Tällaisissakin tapauksissa myös asiakkaan voi olla helpompi puhua saman kokemuksen läpi käyneen henkilön, kokemusasiantuntijan kanssa. Päästään tehokkaammin ja nopeammin kiinni itse ongelmakohtiin ja toipumisessa päästään nopeammin alkuun.

Muualla Suomessa kokemusasiantuntijoita on palkattu hyvin tuloksin palkkasuhteisiin, toivottavasti näistä otetaan oppia ja ilmiö laajenee myös meille tänne kaakkoon.

Kimmo Puhakainen, kokemusasiantuntija, Lappeenranta