Lukijalta: Yli-innokas luontoystävällisyys tappaa vientiteollisuuden

Suomessa yli-innokas luontoystävällisyys tappaa vientiteollisuuden. Tuskin on kenenkään suomalaisen etu, jos meidän maaperällämme lopetetaan metsäteollisuus vedoten hiilinielujen ylläpitämiseen. Ensinnäkin Suomessa on varmasti maailman pisimmälle viety metsänhoito ja siihen kohdistettu tutkimus ja koulutus. Ei se ole propagandaa, kun puhutaan metsän uusiutumisesta ja järkevästä metsänhoidosta. Varmasti kaikki on tutkittua tietoa.

Meidän nykyinen, "työväenhallitus" jostain syystä heittää kapuloita vientiteollisuuden rattaisiin. Vihreän ajattelun myötä investointien jarruttaminen kolahtaa pahasti omaan nilkkaan. Jo maallikkokin ymmärtää, jos avohakkuut kielletään ja metsien annetaan kasvaa luonnonmukaisena, kohta niissä ei edes marjastaja mahdu liikkumaan. Puhumattakaan löytyykö enää laadukasta puutavaraa puutalojen raaka-aineeksi, mikä tällä hetkellä on uudisrakentamisen tavoite.

Samaan hengenvetoon suuresti ihmetellään miksi UPM ja Stora eivät suunnittele Suomeen investointeja.

Suomalaiset ovat saaneet vuosikymmenet elantonsa metsäteollisuudesta. Rapatessa roiskuu ja hajuhaittojakin tulee, mutta entä jos laitetaan meidänkin kaupungissa "pillit pussiin" ja koneet seis. ”Pankrotti” taitaisi olla lähellä.

Nykyinen vihreä ajattelu tulee tässä tilanteessa tienhaaraan, mitä sitten tilalle?

Kyllä paperimaakarikin voi olla luontoystävällinen ja erähenkinen, mutta jos häneltä ja perheeltä loppuu leipä, silloin luontoystävällisyys varmasti kaikkoaa ajatuksista.

Matti Sihvonen, Lappeenranta