Lukijalta: Syntyvyys alenee, kädet pystyyn?

Vielä 1990 Suomeen syntyi 65 500 lasta. Nyt enää 45 500 lasta.Sitä ennen paljon enemmän vuosittain. Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkich (HS 2.2.) sanoo, että poliitikot eivät uskalla puhua siitä, eivätkä uskalla tehdä mitään.

No, uutisissa kerrottiin (29.1.) että noin 14 prosenttia syntyneistä lapsista syntyy maahanmuuttajille. Mitkä keinot olivat käytössä vielä 1980-luvulla? Valtio antoi 1 000 markan veronalennuksen jokaisesta alle kouluikisestä lapsesta. Tämä tuki oli käytössäpari vuosikymmentä. Samaan aikaan oli lapsiperheille käytössä nopeastikin paikalle saapuva kotiapu.

Rotkickin peräänkuuluttaa lapsiperheiden lähiapua. Minne katosi kotiavustajien koulutus? Nyt vain puhutaan kotiinjäävien vanhempien kotituista, ja jotkut poliitikot kopioisivat vauvabonuksia, vaikka Venäjän tai Viron malliin.

Kotiapu on varmasti tarpeen nykyisille vanhemmille, joilla on kovempia odotuksia lapsiaan kohtaan. Terveydenhoitaja Elisa Matikainen (HS 2.2.): "Nykyään on niin hurjia odotuksia siitä, mitä lapsen kanssa täytyy tehdä suorittaakseen hyvää vanhemmuutta."

Toisaalta nykyiset isovanhemmat eivät ole enää niin paljon arjen apuna kuin aikaisemmin. Kotiapu tuli paikalle melko nopeasti, ja auttoi kodin asioissa. Miksi poliitikot vaikenevat?

Kohta meillä syntyneistä 25 prosenttia on maahamuttajien lapsia, useimmat muslimeja. Kyllä heille on annettava myös esitetyt lastentukipalvelut.

Pertti Mela

Lappeenranta