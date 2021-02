Lukijalta: Miten saisimme ihmiset viihtymään keskustassa?

Kaupungin keskusta pitää saada eläväksi ja houkuttelevaksi, siitä varmaan on kaikki yhtä mieltä.

Miten kehittää keskustaa? On hienoa, jos saadaan kesäterasseja. Niistä toivottavasti tulee myös viihtyisiä ja kauniita. Puistoon pitäisi saada myös lapsille tekemistä ja viihtyisyyttä. Meidän tulee huomioida myös nuoret ja miten saada heidät viihtymään keskustassa.

Itse olen miettinyt, että Lappeenranta on pirstaloitu liian moneen osaan. On Linnoitus, satama, Myllymäki, tori ja erillisiä kauppakeskuksia. Minusta kaupunkisuunnittelu ei ihan ole mallillaan. Kirkkokadulla on kaunis kerrostalo. Sitä vastapäätä on korkea lasinen, jota katsellessa huomasin, että jos siinä olisi toisenlainen katto, se istuisi siihen.

Me tarvitsemme ihmisiä, jotka omaavat kyvyn uskoa tulevaisuuteen ja osaavat yhteistyön eri alojen ihmisten kanssa. Päättäjiltä täytyy löytyä innovatiivisuutta, uskallusta ja rohkeutta katsoa tulevaan. Ei saa jymähtää paikoilleen. Asiat pitää tehdä oikein, polkematta ketään tai lain vastaisesti.

Minä haluaisin joskus lentää Lappeenrannan kentältä Lappiin hiihtämään, haluaisin lentää vielä vaikka Kreikkaan. Lentokentänkin pitäisi olla houkutteleva ja yrityksenä tulla toimeen omillaan. Haluaisin puistossa syödä jäätelöä ja nauttia linnun laulusta. Mitä sinä haluaisit? Miten saisimme ihmiset viihtymään keskustassa?

Toivon näkeväni, että eri tahojen edustajat istuvat vielä samalle hiekkalaatikolle ja keskustelevat asiallisesti yhteisen kaupunkimme hyväksi. Siihen kuulu rautatie, lentoliikenne, linja-autoliikenne, yrittäjät ja kaupungin hallinnollinen elin. Myös kaupungin arkkitehtuuri on todella tärkeä, jotta saadaan kaupunkikuvasta kaunis, yhtenäinen ja toimiva. Näkemykseni on, että tarvitsemme tähän yhteistyötä, avoimuutta, rehellisyyttä ja vastuun kantoa. Kaiken takana on tietenkin raha, kuinka saada rahat riittämään.

Kirsi Hannikainen

kuntavaaliehdokas, sd.

Lappeenranta