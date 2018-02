Lukijalta: Keskittämisellä on myös kääntöpuolensa

Lähiruoka, lähipalvelut, ekologisuus, elämän laatu, vapaa-aika ja oikeus päättää omista asioita. Nämä kaikki ovat meidän suomalaisten kannattamia hyviä asioita. Kuitenkin maamme keskittyy suuriin taajamiin. Maakuntien palvelut puolestaan ajautuvat maakuntakeskuksiin. Maakuntakeskuksissa palvelut ja kauppa keskittyy yhä suurempiin yksiköihin.



Lähipalvelun tai lähiruuan saamiseksi on matkustettava omalla kustannuksella ja käytettävä omaa aikaa. Vain hyvin harvat voivat nauttia näistä palveluista ilman kulkuneuvon ja matka-ajan käyttöä.Etelä-Saimaassa luki, että Savitaipaleen ja Parikkalan terveysasemat käyvät tarpeettomiksi. Kriittinen kysymys kuuluu, kenelle ne käyvät tarpeettomiksi?



Keskittämisessä unohdetaan usein se, että myös asiakkaiden, kuten potilaiden ja heidän läheistensä, ajalla on hinta. Heidän kulkemisellaan on hinta ja heidän ajankäytöllään on merkitys.

Aivan merkityksetöntä ei ole sekään, että myös keskittyneiden palveluiden työntekijöiden matkustamisella on ajassa ja rahassa mitattava kustannus. Pakokaasujen levittäminen maakunnan ilmakehään ei ole ekologista ja liikenteeseen sisältyy aina myös onnettomuusriski.



Kun pienten terveyskeskusten vuodeosastoilla on usein vanhuksia, korostuvat yllä mainitsemani seikat entisestään. Vanhusten matkustaminen on heille raskaampaa, heidän kykynsä matkustaa itsenäisesti on usein rajoittunut ja liikenneriskikin korostuu. En ole terveydenhoidon ammattilainen, mutta käytännössä olen nähnyt sen, että vuodeosastojen potilaiden vaatima hoito ei ole korkeampaa terveydenhoitotekniikkaa, vaan lähihoitoa ja läsnäoloa mielellään tuttujen henkilöiden toimesta.



On helppoa osoittaa keskittämisen edut organisaation sisäisellä matematiikalla. Jos analyysiin lisätään asiakkaiden matkakustannukset ja matka-ajan kansantaloudellinen kustannus, ei lopputulos olekaan niin selvä. Kun arvostamme lähipalveluita ja hyvää elämän laatua, niin pidetään mielessä myös keskittämisen kääntöpuoli.



Jaakko Kilpeläinen, Lappeenranta