Lukijalta: Kaupungin rakennettu historia on otettava huomioon

Opiskelija-asuntosäätiö LOAS on rakennuttamassa uutta opiskelija-asuntolaa Valtakadun ja Anni Swanin katujen risteykseen. Tontin rakennusoikeutta on viime vuosina runsaasti lisätty. LOASIN toiminnanjohtaja Joonas Grönlund harmittelee tästä huolimatta kovasti sitä, että taloon ei saada vielä yhtä kerrosta nyt kaavailtujen lisäksi, koska ”se olisi niin edullista”

Toiminnanjohtaja Grönlundilta tällainen lausuma on jotenkuten siedettävissä. Sitä vastoin kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja Grönlundin lausumana osoittaa tämä mielipide täydellistä piittaamattomuutta ja ymmärtämättömyyttä kaupunkikuvasta ja sen merkityksestä. Liian korkeat ja ympäristöönsä sopimattomat kerrostalot pilaavat kaupunkikuvaa korjaamattomalla tavalla. Tästä on erittäin näkyviä esimerkkejä Citykorttelissa. Tätä kaupunkia on suunniteltava ja rakennettava taidolla ja ottamalla rakennettu historia huomioon. Tämän kehityksen kärjessä tulisi juuri kaupunkikehityslautakunnan ja sen puheenjohtajan olla.

Klaus Pelkonen

Lappeenranta