Lukijalta: Sopeutuseläke ihmetyttää ja aktiivimalli mietityttää

Kansanedustajien nauttima sopeutuseläke on pienehkön kansalaisryhmän erikoisetuus, joka saa tavallisen kansalaisen kulmat kurttuun ja aivan syystä.



Sopeutuseläkkeestä on aikaa myöten tullut monelle ex-edustajalle päätoiminen tulonlähde. Tuoreimpana esimerkkinä lääkäri Tuija Nurmen käytäntö jättää nostamatta palkkaa yrityksestään ja sen sijaan nauttia sopeutuseläkettä. Varallisuuttaan voi näinkin siis kasvattaa. Osa ex-edustajista käyttää aikaansa harrasteiden parissa ja nauttii täyttä etuutta hakematta lainkaan työtä. Eläke-etuus voi olla näin ollen joillekin oikeasti passivoiva.



Mielestäni on aika ajaa alas kyseenalainen ja tähän aikaan moraalisesti täysin sopimaton etuus. Entiset kansanedustajatkaan eivät enää voi olla suojassa työnhaulta. Heidän on kyettävä elämään laatimiensa säädöksien ja asetuksien mukaisesti.



Miten tähän kaikkeen sitten sopii moraalisesti aktiivimallin toimenpiteet? Kansalaisia kyykytetään äärimmilleen eikä aikuisiin ihmisiin luoteta työnhaussa. Näin ollen ei myöskään ex-kansanedustajiin pidä luottaa, sillä todistusaineistoa sopeutuseläkkeen hyödyntämisestä ainakin moraalisesti kyseenalaisin keinoin on jo enemmän kuin tavallinen ihminen voi sietää.



Varsin oudolta kuullostaa, mutta toden totta on, että aktiivimallissa 62-vuotias eläkeputkilainen joutuu työnhakukoulutukseen takanaan yli 40 vuoden työura. Sopeutuseläkkeellä voi viettää aikaansa mieliharrastuksien parissa, eikä kukaan velvoita edes hakemaan työtä, ellei sitä halua hakea vaikka työvuosia olisi jäljellä jopa kymmeniä vuosia.



Jaana Kuokka, Taipalsaari