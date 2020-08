Lukijalta: Vastaus Eeva Arvelalle ja Hanna Holopaiselle kansallispukujen tuulettamisesta

Vastaan Eeva Arvelalla ja Hanna Holopaiselle, jotka toivoivat tällä palstalla tapahtumaa kansallispukujen tuulettamiselle tapahtumaa.

Onpa hienoa, että Lappeenrannassa on havahduttu siihen, että tänä vuonna siellä ei kukaan ole kutsunut kokoon kansallispukujen tuuletuspiknikiä. Aiempina vuosina on ollut, yleensä Linnoituksessa, ja tuuletuksen yhteyteen on liitetty monenlaista ohjelmaakin. Lukijanpalstalle kirjoittaneet Arvela ja Holopainen varmasti ovat tästä tietoisia, sillä ovathan he lainanneet kirjoituksensa ensimmäiset kappaleet sanasta sanaan blogikirjoituksestani viiden vuoden takaa.

Kun laitoin Imatran Seudun Kalevalaisten kanssa alulle kansallispukujen tuuletuspiknikit vuonna 2010, toivoin, että tapahtumasta tulee mahdollisimman matalan kynnyksen juttu, johon kaikki voivat osallistua ja jossa kenenkään ei tarvitse nääntyä järjestelytaakan alle. Siksi muodoksi valikoitui piknik omin eväin. Tuuletukset levisivät nopeasti koko maahan, ja tätä kirjoittaessa tämänvuotisella listalla on 67 tuuletustapahtumaa. Mukaan mahtuu Lappeenrantakin oikein hienosti ja vielä ehtii ilmoittaa ajan ja paikan Kansallispukujen tuuletuksen sivulle että halukkaat osaavat paikalle.

Joskus joissain tuuletuksissa on ohjelmaa, joskus ne ovat muun tapahtuman ohessa. Kaikenlaiset tavat tuoda kansallispukuja esille ovat hyviä.

Lappeenrannan historia kansallispukujen syntytapahtumien osalta on merkittävä, ja on upeaa, jos sitä tuodaan esille.

Imatralla tuuletellaan kansallispukuja jo 11. kerran ihan vain iloisen yhdessäolon ja kansallispukujen väriloiston merkeissä keskiviikkona 5.8. klo 16 alkaen Inkerinaukion laitamilla. Jos Lappeenrantaan ei saada omaa tänä vuonna, olette lämpimästi tervetulleita tuulettamaan kansallispukuja Imatralle.

Soja Murto-Hartikainen

Kansallispukujen tuuletuspiknikien äiti, kansallispukuvalmistaja.

Imatra