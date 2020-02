Lukijalta: Näin saadaan jäähalli keskustaan

Jäähallia keskustaan ajavilla tahoilla on kouristuksenomainen tarve osoittaa, ettei hankkeen toteuttaminen keskustaan ole isapuistoa kalliimpaa. Etelä-Saimaassa 15.2. olleen jutun mukaan sekä keskustan että Kisapuiston hallien rakennuskustannukset ovat samat 35 miljoonaa. Tiedossa kuitenkin on, että keskustaan rakentaminen on tiiviistä kaupunkirakenteesta johtuen aina selvästi kalliimpaa.

Keskustahallin pysäköinti ratkeaa hyödyntämällä parkkitalojen 1200 paikkaa, jotka maksavat kaksi euroa/tunti/paikka. Jotta puntit saataisiin tasan, ei kaupungille jää muuta vaihtoehtoa kuin asettaa Kisapuistoon pysäköintimaksuksi sama kaksi euroa/tunti. Keskustan liikenne- ja infrajärjestelyt maksavat 5,4 miljoonaa, kun sen vastapainoksi Kisapuiston uudet liikennejärjestelyt maksavat vähintään 3,5 miljoonaa. Puntit ovat lähes tasan. Keskustan liiketalon kiinteistön ostaminen jäähallin alta maksaa lisäksi 3,4 miljoonaa. Ei ole suuri yllätys, jos seurakunnan kanssa aiotut maakaupat maksavat saman verran.

Lehtijutun kuvien mukaan näyttää siltä, että keskustan hallia on jo suunniteltu varsin pitkälle. Erikoista on, ettei tähän päivään mennessä ole minkäänlaista kaupunkikuvallista tarkastelua tehty kummankaan vaihtoehdon osalta. Onko lopputulos todellakin yhdentekevää?

Kaupungin tekemisiä seuratessa tulee mieleen Machiavellin kirjassaan Ruhtinas esittämä keino hallita ja toimia: ’Jos teet pienen vääryyden, kansa huomaa sen ja rupeaa napisemaan, mutta jos teet suuren vääryyden, kansa ei huomaa mitään, vaan ylistää sinun viisauttasi’.

Seppo Aho,