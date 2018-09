Lukijalta: Laskuoppi petti pahasti Eksotessa

Näin pientä veronmaksajaa ihmetyttää ja kummeksuttaa tämä Eksoten taloudenpito. Alkuvuodesta innosta puhkuen kirjoitettiin, miten hyvin menee ja olla paljon plussalla. Ei aikaakaan, kun mustat pilvet iskivät ja talous olikin kuralla. Miksi näin? Minua ja monta muuta kaupunkilaista askarruttaa, mikä meni pieleen. Voisivatko päättäjät selvittää selkokielellä, miksi talousarvio petti. Johtuiko se kalliista K-sairaalasta ja rakentamisessa sattuneista mokista tai väärästä urakoitsijan valitsemisesta? Vai ettei palvelumaksuja korotettu jo viime vuonna, eikä tänä vuonnakaan riittävästi? Mitä ei osattu ennakoida?

Keijo Martikainen mielipidekirjoituksessaan (ES 2.9.) osoitti syyttävän sormensa kuntapoliitikkoihin. Etteivät kunnat ole valmiita maksamaan riittävästi Eksotelle. Miksi eivät? Eksoten hallituksessahan on kaikkien kuntien edustajat ja päätökset tehdään yhdessä. Kuka siellä haraa vastaan? Jossain on vikaa, kun ei osata laskea oikeita summia eri kunnille. Toiset saavat palautuksia ja toiset joutuvat maksumiehiksi, kuten Lappeenranta.

Mitä palveluihin tulee niitä on supistettu kunnissa vuosittain, olivatpa talousarviot plus- tai miinusmerkkisiä. Kyllä minuakin harmittaisi, jos oman kuntani palvelut häviäisivät ja niitä keskitettäisiin Lappeenrantaan. Näin on käynyt. Ei huvita olla maksumiehenä.

Kuntien johtajatkin antoivat palautetta Eksotelle (ES 2.9.) lehtijutussa. "Taloudenpito ei ole pysynyt hallinnassa". "Olisi tehtävä analyysi, mitkä ovat juurisyyt kustannusnousun kiihtymiseen". "Lean-malli on ilmeisesti tuottanut tulosta, ja uudet organisaatiomalliajatukset voisivat istua koko Eksoten organisaatioon". Mitä on Lean-malli? "Taloutta pitäisi pystyä ennakoimaan paremmin". "Kustannustehokkuus edellyttää jatkuvaa kehittämistä ja innovointia". Tässä muutamia ajatuksia kunnanjohtajilta. Hyviä neuvoja satelee. Siitä vaan Eksotessa neuvoista vaari ja kehittämään. Uutta ajattelua ja organisointia tarvitaan. Se on vain niin vaikea muuttaa totuttua eli kangistua kaavoihin.

Vuokko Kupiainen, Lappeenranta