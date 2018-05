Lukijalta: Paras tuottavuus saadaan liikennevalvonnasta

Lappeenrannan kaupungin työntekijöistä paras tuottavuus on mitä todennäköisemmin "parkkipirkoillla". Jokainen tuulilasiin jätetty lappu tuottaa 50 euroa. Jos parkkipirkko on vähänkin liikkeellä, niin hän jättää joka tunti keskimäärin 2–4 pysäköintivirhettä maksettavaksi. Kovin harva Lappeenrannan kaupungin työntekijä pääseen 100–150 euron tuntiveloitukseen. Samalla kun kaupungin kassaan kilahtaa runsaasti euroja, niin nämä inhotut parkkipirkot edistävät puolityhjien parkkihallien käyttöä ja liikenteen turvallisuutta. Pahassa on siis jotain hyvääkin.